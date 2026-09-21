Mauro Icardi perdió la licencia de conducir después de un video polémico con la China Suárez

El futbolista fue sancionado por el Ministerio de Transporte bonaerense tras la difusión de un video en redes sociales donde se lo ve manejando mientras su pareja se asoma por la ventanilla sin cinturón de seguridad.

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Mauro Iacardi después de cometer una infracción de tránsito.

Le inhabilitaron la licencia de conducir de forma preventiva a Mauro Icardi después de la publicación de un video donde se ve a la actriz sacar todo su torso por la ventanilla mientras el futbolista conducía por la ruta. “El Ministerio de Transporte bonaerense intervino tras la difusión de un video publicado por Eugenia ‘la China’ Suárez, en el que se la observa sin el cinturón de seguridad y sacando gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Icardi conduce ”, informaron desde le organismo.

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La sanción del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires busca desalentar conductas riesgosas debido al alcance que tienen ambas figuras en redes sociales. “La situación pone en riesgo su integridad, la de los demás ocupantes y la de terceros, y evidencia además la negligencia del conductor al continuar la marcha ante una maniobra de esas características”, señalaron y destacaron que “tras constatar que el futbolista tiene su licencia vencida , se dispuso su inhabilitación preventiva”.

En la grabación, la actriz aparece sentada en la ventanilla del auto en movimiento, con medio cuerpo afuera y sin cinturón de seguridad, mientras canta “Training Season”, de Dua Lipa. La publicación, acompañada por la frase “ No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí” , generó polémica y derivó en la sanción contra el delantero.

“Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video” , dijo la China y la situación se replicó rápidamente en las redes y fue motivo de burla y comentarios en repudio de la actitud de ambos por la falta de consciencia vial.

Mientras el escándalo por el video al volante explotaba en redes, Icardi y la China habían tenido horas antes una postal mucho más familiar y se mostraron juntos a ver el debut de Amancio como futbolista. En la tribuna estuvieron Mariel, la mamá de la ex Casi Ángeles, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña alentando desde el costado.

Y como si fuera poco, Benjamín Vicuña también se sumó al show de fotos, orgulloso del hijo y dejando en claro que la familia entera estaba presente. Una previa tierna que contrastó fuerte con el revuelo que se desató después.

Wanda Nara lanzó un filoso comentario contra la China Suárez

La empresaria volvió a apuntar contra Eugenia Suárez durante un encuentro con sus fanáticos y lanzó una picante frase que rápidamente fue interpretada como una indirecta hacia la actriz.

El momento quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse en las redes sociales. En las imágenes se puede ver a Wanda rodeada de seguidores cuando uno de ellos se acercó para pedirle un favor muy particular: le entregó su teléfono para que haga una videollamada con su esposa.