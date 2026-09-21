21 de septiembre de 2026 Inicio
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Tensión en FATE por la orden de desalojo: trabajadores resisten en la planta de San Fernando

Más de 900 trabajadores, junto a familiares y organizaciones sindicales y sociales, permanecen en alerta ante la posibilidad de que se concrete la orden judicial que dispone el desalojo de la planta de neumáticos ubicada en San Fernando.

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Tensión en FATE por la orden de desalojo: trabajadores resisten en la planta de San Fernando

Tensión en FATE por la orden de desalojo: trabajadores resisten en la planta de San Fernando

Trabajadores, familiares y representantes de organizaciones sindicales y sociales se concentran este lunes en la puerta de la planta de FATE en San Fernando, en el primer día hábil después de que la Justicia ordenara el desalojo del predio. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) mantiene el estado de alerta y aguarda una respuesta a la apelación presentada contra la medida.

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El conflicto pone en riesgo los puestos de trabajo de más de 900 empleados de la fábrica, que permanece en el centro de una disputa laboral que lleva siete meses. Ante la posibilidad de que se concrete el desalojo, el gremio convocó a reforzar la presencia en los alrededores de la planta.

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, aseguró en diálogo con C5N que los trabajadores se encuentran "en estado de alerta" y cuestionó la resolución judicial. "Estamos en estado de alerta luego del fallo escandaloso donde por la fuerza se pretende reprimir a trabajadores que están reclamando por su puesto de trabajo ante un lockout ilegal de la patronal", sostuvo.

"Esta situación es muy grave, los trabajadores se dedican a construir neumáticos, no a enfrentar a la policía", agregó el dirigente sindical, quien advirtió sobre la incertidumbre generada a partir de la resolución: "Desde que salió el fallo puede pasar cualquier cosa".

Crespo confirmó que el sindicato apeló la medida. "Hemos presentado una apelación para que este fallo quede nulo. Vamos a ver la respuesta de la Justicia", explicó.

En paralelo, el titular del SUTNA destacó el respaldo de distintas organizaciones al reclamo y anticipó que buscarán sostener la presencia en el lugar. "Tenemos que respaldar todo lo que hagamos rodeando la planta. En el momento que tengamos una situación de amenaza visible tenemos mucho apoyo de organizaciones obreras, la CGT, las dos CTA, la Iglesia, con el intendente del distrito", señaló.

FATE: siete meses de conflicto

El conflicto en FATE se inició hace siete meses a partir de la situación laboral de los trabajadores y el cierre de la planta de San Fernando. El SUTNA sostiene que la empresa llevó adelante un lockout y reclama la reapertura de las instalaciones, mientras que la compañía sostiene su decisión de cerrar la fábrica.

La Justicia ordenó el desalojo y la restitución del predio a FATE, en el marco de una causa iniciada por la permanencia de los trabajadores en las instalaciones. El fallo generó una nueva escalada en el conflicto y fue apelado por el sindicato.

FATE es una empresa argentina dedicada a la fabricación de neumáticos. Su planta de San Fernando tiene capacidad para producir cubiertas destinadas a distintos tipos de vehículos y es la única fábrica del país que produce neumáticos para camiones y colectivos.

"Somos imprescindibles. Vamos a resistir hasta poder abrir la planta", afirmó uno de los trabajadores presentes en el lugar.

Otro empleado remarcó el tiempo que lleva el reclamo y sostuvo: "Hace 7 meses venimos luchando. Nosotros somos rehenes de una puja entre poderes. Sabemos que la fábrica en algún momento va a abrir. Nosotros vamos a luchar hasta el final defendiendo los puestos de trabajo".

Mientras el SUTNA espera la respuesta a la apelación, continúa la concentración frente a la planta de San Fernando y crece la expectativa por la eventual ejecución de la orden de desalojo.

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