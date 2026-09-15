15 de septiembre de 2026 Inicio
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Tras el choque, habló Gustavo Sofovich: "La alcoholemia me dio cero"

El hijo de Gerardo Sofovich brindó detalles sobre el incidente vial que protagonizó en el barrio de Palermo y aseguró que fue él quien llamó al 911 tras el impacto con la moto.

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El hijo del productor argentino confirmó que no tenía alcohol en sangre.

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Un accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de la mañana entre Gustavo Sofovich y una moto derivó en una intensa cobertura mediática y revuelo policial. Tras el hecho, el protagonista rompió el silencio y aclaró la situación ante las distintas versiones que circularon: "La alcoholemia me dio cero".

Gustavo Sofovich y una mañana incómoda en Palermo.
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Según relató, el incidente ocurrió durante una maniobra habitual mientras circulaba por la zona: "Fui a comprar un yogurt. Tratando de doblar a la derecha, me toco con una moto. Es lo mismo que le pasa a cualquiera, pero yo me llamo Sofovich", afirmó, señalando cómo su apellido incrementó la exposición de un hecho cotidiano.

Asimismo, el involucrado desmintió categóricamente las versiones que indicaban que se habría negado a cooperar con las autoridades o que se encontraba atrincherado en su vehículo: "¿Cómo voy a estar atrincherado? Ni me preocupa. Me quedé en el auto porque hace frío. Es un procedimiento de rutina".

Respecto al protocolo posterior al choque, detalló que actuó de inmediato solicitando la asistencia correspondiente: "Yo llamé al 911. Veo a una chica en el piso por el choque y automáticamente tengo la obligación de llamar al 911, es como debo proceder".

Durante el operativo se realizaron los exámenes de rigor a ambos conductores. "Me dio cero el control de alcoholemia. Al conductor también le dio negativo. Por desgracia nos tocamos mutuamente", explicó sobre los peritajes del personal de tránsito y la policía.

No obstante, expresó su molestia por el tiempo que demandaron las diligencias y la repercusión del caso: "Es un operativo policial. Me molesta el quilombo, que me estén llamando mis amigos preocupados. Tuvimos que esperar una hora y media para el control de alcoholemia, y ahora que lo hicieron se va cada uno a su casa. Me molesta lo que dicen en los medios".

Finalmente, tras concluir el trabajo de las fuerzas de seguridad en el lugar, concluyó: "Esperaba poder hablar con ustedes, no me lo permitía el fiscal. Ahora me liberaron y yo me voy a mi casa. Esto es una locura".

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