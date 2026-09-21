21 de septiembre de 2026 Inicio
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Entregó sus ahorros a cambio de una "limpieza energética", fue estafada y se mató: piden juicio para las tres acusadas

Una peluquera de Ingeniero Budge fue engañada por tres mujeres que le hicieron creer que padecía un "trabajo malicioso". Les entregó $14.000.000 con la promesa de que el dinero sería "bendecido" y devuelto en el corto plazo, algo que no ocurrió.

Por
María Silvia Mitrovich

María Silvia Mitrovich, Marta Noemí Mitrovichde y Nancy Marina Yovanovich.

Tres mujeres acusadas de estafar por $14 millones a una peluquera en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge podrían ser enviadas a juicio oral en los próximos días. La medida alcanza a Marta Noemí Mitrovich, de 73 años, María Silvia Mitrovich, de 78, y Nancy Marina Yovanovich, de 53, por un hecho que derivó en el posterior suicidio de Merlin Emilda Díaz Silva, la peluquera, al perder los ahorros de toda su vida.

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El engaño se concretó el pasado 20 de enero en un local comercial ubicado en Olimpo y San Juan. Las sospechosas instalaron la falsa idea de que la dueña del comercio padecía un "trabajo malicioso" y le propusieron una "limpieza energética" para solucionar el presunto problema.

La comerciante entregó la suma total en efectivo bajo la promesa de que el dinero sería "bendecido" y devuelto en el corto plazo. Sin embargo, las imputadas no restituyeron la suma y la mujer ingirió ácido muriático esa misma noche, ataque que le provocó la muerte en el Hospital Alende a causa de una acidosis metabólica severa.

Antes de morir, Díaz Silva escribió una nota que decía "me robaron mi plata" e intentó comunicarse desesperadamente en más de 25 ocasiones con Marta Mitrovich. En uno de los audios que consta en la causa, la imputada le respondió: "Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema... yo te voy a llevar la plata".

Las cámaras de seguridad y las declaraciones testimoniales complicaron la situación procesal de las imputadas

Las filmaciones del comercio registraron las visitas de las acusadas y una empleada confirmó que las mujeres llevaban a la víctima hacia el fondo del local con frecuencia. Asimismo, la pareja de la víctima ratificó que la comerciante le pidió que se retirara del inmueble el día previo para recibir la visita de las supuestas sanadoras.

Mitrovich permaneció prófuga durante siete meses hasta su detención en Orán, Salta, donde poseía documentación ajena y antecedentes por hechos similares. Aunque la acusada admitió que logró haber "adivinado la suerte" de la comerciante, negó la apropiación del efectivo, mientras que las otras dos mujeres justificaron sus visitas por supuestos servicios de manicura o tintura.

El fiscal Ignacio Torrigino rechazó los descargos de las acusadas por resultar contradictorios respecto del material probatorio reunido en la instrucción. Ante esta situación, el funcionario solicitó la prisión preventiva de Marta Mitrovich por riesgo de fuga, la traba de embargos sobre sus bienes y la elevación formal de la causa a juicio por estafa en carácter de coautoría.

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