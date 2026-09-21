21 de septiembre de 2026 Inicio
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Sudestada feroz: el mar avanzó sobre la Costa Atlántica y provocó destrozos en varias ciudades

Un temporal con ráfagas de casi 100 km/h y una crecida del mar ocasionó daños en Monte Hermoso, Necochea y Claromecó. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja y Defensa Civil recomienda no acercarse a la costanera. En Mar del Plata y Pinamar se esperan peores condiciones con calles anegadas, suspensión de clases y actividades en varias localidades.

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Temporal en la Costa Atlántica activó el alerta naranja y provocó destrozos en ciudades balnearias. 

Temporal en la Costa Atlántica activó el alerta naranja y provocó destrozos en ciudades balnearias. 

La Costa Atlántica bonaerense enfrenta un temporal con ráfagas de casi 100 km/h y una crecida del mar que ya provocó daños en Monte Hermoso, Necochea y Claromecó. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja y Defensa Civil recomienda no acercarse a la costanera. Mientras que en Mar del Plata y Pinamar se esperan las peores condiciones con el correr de las horas, con calles anegadas, suspensión de clases y actividades.

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El alerta naranja del SMN rige desde la localidad balnearia de Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú ya que se espera que en las próximas horas los vientos fuertes fuertes lleguen a la zona de Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

El temporal se sintió con fuerza en la franja costera de Tres Arroyos, especialmente en Claromecó, Reta y Marisol, donde el viento intenso y la crecida del mar provocaron erosión en las playas y daños en paradores. Mientras que en Monte Hermoso, el mar alto durante toda la jornada alcanzó la costanera y llegó hasta mitad de cuadra en algunos sectores, generando anegamientos y afectaciones en locales de playa.

Los especialistas advierten que la combinación de ráfagas del sur y olas de gran intensidad representa un riesgo para quienes se acerquen a la zona costera, por lo que recomiendan evitar la circulación en la costanera hasta que el fenómeno ceda. Por esa razón, el municipio tomó la decisión de suspender las actividades educativas, deportivas y culturales.

A su vez, permanecerán sin funcionamiento durante el turno tarde los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2. Por su parte, la Jefatura Distrital de Educación dispuso además la suspensión de actividades presenciales en los turnos tarde y noche, en todos los niveles y modalidades del distrito.

Mar del Plata bajo alerta por el temporal

La semana arrancó en Mar del Plata con condiciones inestables y una doble alerta del Servicio Meteorológico Nacional: amarilla por la mañana y naranja por la tarde. El pronóstico anticipa vientos del sudoeste de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían trepar hasta los 97 km/h en horario vespertino, lo que pone en riesgo los festejos del Día del Estudiante.

Desde Defensa Civil señalaron que no hubo denuncias significativas hasta media mañana, aunque reconocieron que “el viento se hace sentir”.

En ese sentido, el municipio montó un operativo de prevención reforzado, mientras que las clases se dictaron con normalidad en el nivel primario y los secundarios permanecieron sin actividad por la fecha. El Comité de Emergencia sigue de cerca la evolución junto a meteorólogos provinciales y no descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Mientras rige el alerta naranja, las autoridades locales aconsejan a los vecinos quedarse en sus casas y salir solo si es imprescindible, ya que varias calles costeras están inundadas y el mar seguirá complicado durante las próximas horas.

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