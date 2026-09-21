Super Niño: la crecida del río Iguazú llegó a las Cataratas y el mar avanza sobre Monte Hermoso El fenómeno meteorológico intensifica las consecuencias de la temporada de lluvias en Argentina. La Administración de Parques Nacionales ya había advertido por el "caudal extraordinario" en el Parque Nacional Iguazú. Las alertas para PBA. Por Agregar C5N en









Cataratas del Iguazú en Misiones.

El caudal del río Iguazú registró una crecida en el área de las cataratas del Parque Nacional Iguazú en Misiones y el mar avanzó sobre la Costa bonaerense, a la altura de Monte Hermoso. Ambas situaciones se pueden enmarcar en las consecuencias del fenómeno meteorológico El Super Niño que afectará a toda la temporada de lluvias.

La Administración de Parques Nacionales (APN) había informado que los circuitos Superior e Inferior del Parque Nacional Iguazú presentaban un "caudal extraordinario" hace días y, según el organismo, la crecida estaba contemplada en las proyecciones meteorológicas relacionadas con el fenómeno El Niño.

Naturaleza sorprendente



Las Cataratas del Iguazú después de las intensas lluvias de las últimas horas



(@AMAZlNGNATURE vista del lado brasileño) pic.twitter.com/xe948C0Oo8 — Noticiasdel6.com (@noticiasdel6) September 21, 2026 Durante el fin de semana se difundieron videos del lado brasileño donde se pudo observar el "caudal extraordinario" del río Iguazú muy cerca de turistas que no tomaron ninguna precaución especial al respecto. Eventualmente, Brasil cerró ese mirador. Algunas cuentas de redes sociales y medios confundieron esas imágenes con el lado argentino.

En el lado argentino, el Parque Nacional Iguazú continúa abierto salvo el circuito de la Garganta del Diablo, que permanece cerrado desde agosto. Las pasarelas de ese circuito fueron retiradas como medida preventiva ante las crecidas del río y para evitar costos por la pérdida de las pasarelas. Los circuitos Superior e Inferior continúan habilitados.

El avance del mar sobre Monte Hermoso en la provincia de Buenos Aires Para este lunes, el SMN emitió una alerta naranja por viento y alertas amarillas por viento, tormentas y lluvias. La naranja alcanzaba especialmente la Costa Atlántica con vientos del oeste que rotarían al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h.

En ese marco, una fuerte sudestada provocó que el mar alcanzara algunas viviendas en Monte Hermoso y se reportaron anegamientos y algunos daños en la zona costera. Al mediodía, la localidad registraba 9°C y vientos del sur-sudoeste, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Además, los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2 permanecerán sin actividad durante el turno tarde. AHORA | Importante crecida y oleaje en la Costa Atlántica bonaerense por las fuertes ráfagas del sector SUDOESTE.



Imágenes desde Monte Hermoso, con reportes de anegamientos y algunos daños.



Rige ALERTA del @SMN_Argentina. Agustín Dennehy. pic.twitter.com/zI6PCMT4Bo — Santiago Corinaldesi (@Cori_MetRA) September 21, 2026 La alerta amarilla por viento comprende a la Ciudad de Buenos Aires y sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Córdoba. En esas zonas se prevén vientos de entre 40 y 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.