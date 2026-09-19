19 de septiembre de 2026 Inicio
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Las frases más destacadas del discurso de Axel Kicillof

El gobernador cerró el lanzamiento del espacio Movimiento Derecho al Futuro en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, abordando distintas problemáticas del país en materia social y económica.

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Kicillof encabezó el acto ante más de 30 mil personas.

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Axel Kicillof encabezó el primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda y dio un paso clave en su estrategia nacional.

Axel Kicillof en el Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro.
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Desde el estadio de la UTN de Villa Domínico, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires anunció que iniciará una gira por todo el país, llamó a superar las disputas en el PJ y lanzó una definición contundente de cara a los próximos desafíos electorales: "Con el peronismo solo no alcanza".

Las frases más destacadas del discurso de Axel Kicillof

  • "Para que se entienda bien, después de tanta sospecha, era más simple: las nuevas canciones se componen colectivamente".
  • "Vamos a recorrer toda la patria... El desafío no es describir el sufrimiento, sino que consiste en ofrecer una salida".
  • "Seguro no rifaría la industria nacional cuando el mundo vuelve a discutir la soberanía productiva".
  • "No entregaría nuestros recursos naturales y nuestra energía, sino que la usaría como palanca para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. No destruiría nuestro sistema científico y universidad pública...".
  • "Seguro no entraría en guerras que no son nuestras; no apoyaría ni genocidios ni invasiones".
  • "El crecimiento o es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo o es colectivo o no es desarrollo, es una estafa".
  • "A Milei no se lo ve recorriendo la Argentina, no conoce sus provincias, no escucha sus problemas, no inaugura una ruta, no inaugura una escuela, una universidad, un hospital".
  • "No estamos dispuestos a abandonar a nadie. Aunque aprieten y extorsionen, la provincia de Buenos Aires no se va a arrodillar ante el gobierno de Milei".
  • "Este plan no solo es destructivo, sino que está fuera de tiempo y de lugar, va a contramano de lo que está pasando en el planeta".
  • "Tienen que endeudarse familias, empresarios, pibes, pibas, y lo hacen para pagar el alquiler, para pagar la comida, para sobrevivir. Frente a esto, y va a quedar marcado en la historia, el presidente le dice que es un problema entre privados. Como siempre, se borran y se lavan las manos".

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