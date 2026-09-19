Las frases más destacadas del discurso de Axel Kicillof

El gobernador cerró el lanzamiento del espacio Movimiento Derecho al Futuro en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, abordando distintas problemáticas del país en materia social y económica.

Desde el estadio de la UTN de Villa Domínico, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires anunció que iniciará una gira por todo el país, llamó a superar las disputas en el PJ y lanzó una definición contundente de cara a los próximos desafíos electorales: "Con el peronismo solo no alcanza".