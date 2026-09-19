Las frases más destacadas del discurso de Axel Kicillof

Axel Kicillof encabezó el primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda y dio un paso clave en su estrategia nacional.
El gobernador cerró el lanzamiento del espacio Movimiento Derecho al Futuro en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, abordando distintas problemáticas del país en materia social y económica.
Axel Kicillof encabezó el primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda y dio un paso clave en su estrategia nacional.
Desde el estadio de la UTN de Villa Domínico, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires anunció que iniciará una gira por todo el país, llamó a superar las disputas en el PJ y lanzó una definición contundente de cara a los próximos desafíos electorales: "Con el peronismo solo no alcanza".