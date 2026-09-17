Humedad en medianera: la Justicia de La Matanza dictaminó quién paga Tras una demanda por 800 mil pesos por filtraciones en una pared compartida, la pericia técnica fue clave para determinar el origen de la humedad y la responsabilidad. Por Agregar C5N en









Un informe técnico pericial cambió rotundamente el curso de la causa en la Justicia de La Matanza. Imagen creada con la IA

Un conflicto cotidiano entre dos vecinas de La Matanza derivó en una demanda por 800 mil pesos por la humedad en una medianera y un fallo clave sobre quién es el responsable del mantenimiento del lugar en común.

El caso tramitó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4, cuando una mujer de 75 años demandó a su vecina colindante de 76 años por un problema de humedad en el muro divisorio.

La demandante exigió una suma compensatoria de 800 mil pesos para afrontar los gastos de reparación, impermeabilización y pintura, que originaron los canteros con plantas de la otra. Supuestamente se llenaban con agua de lluvia e infiltraban la mampostería.

Por su parte, la demandada argumentó con documentos y fotos que sólo usaba macetas móviles, y que además había hecho tareas de impermeabilización para proteger la estructura.

El juez se basó en el Código Civil y Comercial y determinó que no se logró acreditar que la vecina haya causado el daño estructural, por lo que decidió rechazar la demanda por los $800.000. Además, dictaminó que la reclamante deberá afrontar la totalidad de las costas del proceso judicial.

El rol clave de la pericia técnica La clave en la resolución de un conflicto entre vecinas de La Matanza por un problema de humedad en la medianera estuvo en lo que determinó un ingeniero. El perito técnico determinó que la pared tenía una antigüedad de 50 años y que la humedad era propia de la falta de mantenimiento y el agotamiento natural de la capa aislante de la pared de quien empezó la demanda. Por el contrario constató que la demandada había realizado las tareas de impermeabilización del muero de su lado.