Día de la Primavera: cómo estará el tiempo en Buenos Aires y en las principales regiones del país

El lunes 21 de septiembre estará marcado por fuertes vientos y un marcado descenso térmico en buena parte del centro del país. También hay alertas por tormentas y lluvias en distintas provincias.

El Día de la Primavera llegará este lunes con un escenario meteorológico muy diferente según la región. Después de las fuertes lluvias y tormentas del domingo, el ingreso de aire frío provocará un descenso de las temperaturas en buena parte del centro y sur del país, acompañado por ráfagas intensas.

En la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 17 , con cielo mayormente nublado durante la mañana y viento fuerte durante el resto de la jornada. Las ráfagas podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora al mediodía y existe una baja probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

En la provincia de Buenos Aires también habrá viento intenso. La máxima será de 17 grados y la mínima de 11. En la Costa Atlántica rige una alerta naranja, con ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h, mientras que en el resto de la provincia la advertencia es de nivel amarillo.

El viento también afectará a sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Río Negro , además de zonaas de Neuquén, Chubut, Mendoza, San Juan y La Rioja . En esas regiones las ráfagas podrían alcanzar los 80 km/h.

En el noreste argentino se mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. Se esperan lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo, con acumulados de entre 15 y 30 milímetros.

Las temperaturas serán más elevadas en el norte. En Jujuy la máxima llegará a 28 grados, mientras que en Salta alcanzará los 26. Misiones tendrá registros de entre 15 y 28 grados y Santiago del Estero, de entre 19 y 26. En Tucumán se esperan entre 18 y 21 grados.

En Cuyo, Mendoza tendrá una máxima de 20 grados, San Juan llegará a 22 y San Luis a 20. En La Rioja, en tanto, la temperatura oscilará entre los 15 y los 23 grados.

La Patagonia tendrá uno de los escenarios más fríos. En Río Negro se esperan entre 7 y 11 grados, en Chubut entre 6 y 10 y en Santa Cruz los registros estarán entre -3 y 6 grados. Además, hay alerta por lluvias en sectores de Río Negro y Chubut.