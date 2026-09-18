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A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, la Provincia duplicó la recompensa por información

El gobierno bonaerense elevó a $10 millones el pago para quien aporte datos sobre el testigo clave en el juicio al excomisario Miguel Etchecolatz. Mientras la causa judicial no tiene avances, organismos de Derechos Humanos se movilizaron en La Plata.

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El 18 de septiembre de 2006 Julio López brindó su testimonio contra el genocida Miguel Etchecolatz y desapareció.  

El 18 de septiembre de 2006 Julio López brindó su testimonio contra el genocida Miguel Etchecolatz y desapareció.

 

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A dos décadas de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el aumento de la recompensa por información sobre el paradero del militante de Derechos Humanos.

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A través de la cartera de Seguridad, la PBA duplicó el monto para quien aporte información concreta sobre su paradero o permita identificar a los responsables de su secuestro. La recompensa para hallar al testigo clave de los juicios por delitos de lesa humanidad pasó de 5 a 10 millones de pesos.

López, sobreviviente del denominado "circuito Camps", fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 al salir de su vivienda en Los Hornos, La Plata. Ese día tenía que presenciar los alegatos finales del juicio que terminó con la condena a prisión perpetua de su torturador, el excomisario Miguel Etchecolatz.

En el caso interviene la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008) y la causa está caratulada como "López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas". A pesar del tiempo transcurrido y pese a la muerte de Etchecolatz en julio de 2022, la causa judicial no tiene avances sobre sus captores o el destino final del hombre que, hoy tendría 96 años.

El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado por los militares y durante los años siguientes pasó por varios centros clandestinos del circuito represivo en La Plata hasta que recién fue liberado en 1979.

El testimonio del hijo de Jorge Julio López

El hijo de Jorge Julio López, Rubén López, recordó el impacto de la figura de su padre en el reclamo por memoria, verdad y justicia: "Mi viejo dejó un legado que la gente reconoce. El que hizo las cosas acá, el que tuvo el valor de ir a declarar fue mi viejo. Yo no hago nada más que tratar de llevar ese legado".

Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon este viernes en La Plata desde Plaza Moreno hasta la gobernación bonaerense, bajo la consigna "20 años sin López".

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