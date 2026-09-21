“Vas a aprender a caminar con esa mochila”, fueron las tiernas palabas que se dedicó a ella misma.

“Cada vez que se acerque el 21 va a volver a pensar y vas a extrañarlo como loca”, indicó Maru Botana.

El 21 de septiembre de 2008 fue, sin dudas, una de los días más tristes para Maru Botana : se confirmó la muerte de su hijo Facundo, de por entonces, apenas 6 meses de vida. Hoy a el aniversario número 18, la cocinera hizo un desgarrador posteo recordando los años de su ausencia física.

Se trata del sexto hijo de la cocinera quien falleció a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. En esta ocasión, la cocinera decidió compartir un video con imágenes del bebé acompañado de un automensaje hablando del dolor, la memoria, el proceso para seguir adelante y todo lo que pasó en los últimos años en su ausencia.

“ Hoy es mi día especial y a pesar de que pasen los años todo se vuelve a revivir. Hoy quería compartirles este video, para que todas y todos los que estén atravesando un dolor tan grande, tenga esperanzas”, escribió la también conductora en su cuenta de Instagram y aseguró: “No es nada fácil, pero vas a poder”.

En el breve clip, acompañado con imágenes de Facu, de ella y diferentes situaciones junto a su numerosa familia, se escucha una voz en off de la empresaria donde abre su corazón y dedicando unas palabras para ella misma. “Si pudiera volver 19 años atrás no intentaría explicarle nada a esa Maru. No le diría que sea fuerte, no le diría que todo pasa, no le diría que fuera valiente, porque en ese momento no pasa nada”, comenzó su discurso y agregó : “Me sentaría al lado de ella, y le diría solamente 'vas a poder'”.

Con el paso del tiempo, la pastelera logró continuar la vida, agrandar la familia junto a su esposo, Bernardo Sola y reconoció que “no hoy, pero un día vas a dar un paso, después otro” y así “vas a volver a cocinar, a reírte fuerte, a hacer planes”. “Tus hijos van a crecer, van a llegar Juan e Ine (Juan Ignacio e Inés, sus hijos más chicos), vas a volver a creer, vas a tener una familia enorme y vas a ser muy feliz ”, enumeró Maru.

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Pero al mismo tiempo aclaró que, obviamente no se va a olvidar del pequeño con el que tuvo la oportunidad de vivir en apenas 6 meses. “No vas a olvidarte de Facu, vas a aprender a caminar con esa mochila. Hasta vas a correr con ella. Pero te aviso algo, cada vez que se acerque el 21 va a volver a pensar y vas a extrañarlo como loca. 19 años después todavía va a pasar, pero ya no te va a dar miedo, porque vas a entender que extrañarlo también es una manera de seguir teniéndolo con vos”.

Por último, Botana se dejó un mensaje alentador: “Si pudiera volver 19 años atrás me sentaría al lado de esa Maru, no para explicarle lo que viene, solamente para agarrarla de la mano y decirle 'vas a poder'”.

El día que Maru Botana dio detalles de cómo se enteró de la muerte de su hijo Facundo

Aquel 21 de septiembre de 2008, Maru Botana estaba de viaje con su esposo, y padre de sus hijos, Bernardo Sola, pero un llamado durante la madrugada le cambió la vida.

“A las cuatro de la mañana sonó el teléfono y Berni me dijo: ‘Te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu’. Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad”, recordó de aquel difícil momento durante una entrevista con Sofi Calvo.

Facundo, de por entonces, apenas 6 meses de vida, falleció a causa del síndrome de muerte súbita del lactante cuando estaba al cuidado de sus abuelos maternos. Maru recordó que el momento en que le tocó contar a sus otros hijos “fue caótico”, y que “gritaban como locos, fue una tortura”. Hasta reveló el desgarrador comentario de uno de los chicos: “¿Por qué lo dejaste?”.

De igual modo, con el correr de los años, la postelera aseguró que no sintió culpa de haberlo dejado porque “lo dejé en las mejores manos (sus papás)”.