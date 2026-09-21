Fue uno de los grandes romances de 2026, se separaron de forma sorpresiva pero ya tendrían fecha de regreso

La inesperada ruptura de la conductora Sabrina Rojas y el exfutbolista José Chatruc sorprendió semanas atrás al mundo de la televisión. Sin embargo, en un programa de televisión, revelaron un pacto secreto que mantiene en vilo a todos los espectadores. El sorpresivo arreglo amoroso cambiaría definitivamente el rumbo de su mediática relación de cara a los próximos días.

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La panelista Cora Debarbieri fue sumamente contundente al aire y enfatizó su postura sobre la expareja: “Lo que dicen es que esto es un histeriqueo porque siguen calientes” . La reconocida periodista remarcó sin filtros la innegable química física que todavía perdura entre los dos. Esto demostraría que la atracción pasional entre ambos mediáticos sigue absolutamente intacta pese al distanciamiento.

La panelista sorprendió a toda la audiencia al confirmar los detalles de este inusual acuerdo: “Pusieron una fecha límite Sabrina y Chatruc” . Según esta información exclusiva y textual, si para el 25 de septiembre no encuentran otra pareja, volverán a darse una oportunidad. El arreglo funcionaría como un verdadero ultimátum sentimental pactado de mutuo acuerdo entre ambas partes.

El periodista Gonzalo Sorbo también analizó este llamativo pacto televisivo y sentenció sin rodeos sobre la pareja: “Es una prueba de fuego. Juguemos. Si no nos gusta nada, volvemos” . Este valioso testimonio refleja fielmente la dinámica relajada que los conductores manejan en la actualidad. La estrategia amorosa de ambos parece basarse en una libertad absoluta pero con un claro límite temporal.

Finalmente, Cora concluyó detallando que suelen cruzarse constantemente en distintos boliches nocturnos, donde “charlan mucho y se los ve con buena onda” . A pesar de estar temporalmente solteros y conociendo gente, mantienen una excelente relación tras la mediática ruptura. Por ende, la ansiada puerta para esta reconciliación definitiva sigue totalmente abierta hasta la fecha estipulada.

Cómo había nacido el amor entre José Chatruc y Sabrina Rojas

El intenso romance entre la actriz y el exfutbolista comenzó a acaparar la atención de la televisión durante el mes de marzo. En aquel preciso momento, ambos fueron captados infraganti mientras disfrutaban de una romántica velada a solas. Esa primera cena pública encendió rápidamente todos los rumores en los pasillos de la prensa del espectáculo.

La confirmación definitiva del mediático noviazgo llegó poco tiempo después, en medio de unas románticas minivacaciones. Ambos protagonistas fueron fotografiados compartiendo un fogoso y apasionado paseo por las exclusivas playas de Punta del Este. Aquellas reveladoras imágenes demostraron que la naciente relación amorosa iba verdaderamente en serio y a paso firme.

No obstante, en pleno mes de agosto todo el panorama sentimental de la pareja cambió de manera drástica. Los conductores anunciaron su sorpresiva separación mediante un enigmático mensaje que fue compartido en sus redes sociales oficiales. Esta repentina decisión dejó totalmente atónitos a sus fieles seguidores, quienes jamás esperaron semejante desenlace.

Tras confirmarse la ruptura, la periodista Karina Iavícoli aportó un dato explosivo sobre el presente del exjugador en la noche porteña. “Estaba besándola desde el cuello hasta la mano a Priscila Crivocapich”, afirmó sobre una reciente salida a un reconocido boliche. Esta contundente declaración demuestra que el exfutbolista se encuentra experimentando activamente su nueva etapa de soltería.

A su vez, Sabrina también se mostró muy activa mediáticamente y deslizó que intercambia comprometedores mensajes con un futbolista radicado en el exterior. Pese a todas estas momentáneas distracciones individuales, las declaraciones del panel de Infama insisten en que el reencuentro es inminente. Como bien sentenció Debarbieri, si ninguna de estas aventuras prospera, el amor que nació en marzo se reiniciará el 25 de septiembre.