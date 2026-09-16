Condenaron a un reconocido tiktoker argentino después de protagonizar un choque fatal: manejaba a 120 km/h Tras un extenso proceso judicial, el imputado recibió una dura pena de prisión efectiva por la muerte de dos personas durante el siniestro. Agregar C5N en









El reconocido tiktoker fue condenado.

A más de un año del trágico accidente que se cobró dos vidas, la Justicia de Rosario emitió un fallo contundente y resolvió condenar a 16 años de prisión a Agustín López Gagliasso. El joven tiktoker de 22 años fue hallado culpable por el tribunal integrado por Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez tras la muerte de Tania Gandolfi (41) y su hija Agustina García (17). Asimismo, el fallo judicial estableció una estricta inhabilitación para conducir por el término de una década.

El fatal episodio tuvo lugar el 21 de enero de 2025 sobre la avenida Arturo Illia, cuando el imputado embistió a las víctimas a bordo de un Peugeot 206. De acuerdo a la reconstrucción efectuada en el debate oral, Gagliasso inició una violenta persecución tras discutir con un motociclista y aceleró de manera imprudente hasta alcanzar los 120,7 kilómetros por hora, duplicando el límite máximo de velocidad permitido. Al llegar a la esquina con Presidente Roca, el vehículo perdió el control, derrapó y se subió a la vereda, atropellando a los peatones presentes.

Durante las audiencias, el testimonio de una joven de 20 años que viajaba como acompañante dentro del automóvil resultó determinante para fundamentar la acusación. La testigo recordó el pánico experimentado durante el trayecto y cargó con dureza contra la actitud del conductor al declarar que “Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, no le importó nada”, para luego definirlo categóricamente como “un inconsciente” que jamás evaluó los riesgos fatales de su maniobra.

Finalmente, los magistrados determinaron que la conducta del influenciador encuadró en el delito de homicidio simple con dolo eventual, en sintonía con el planteo presentado por la Fiscalía. Según el tribunal, el acusado se representó la posibilidad concreta de causar una tragedia y decidió continuar de todos modos con su imprudencia al volante, cerrando así un doloroso proceso judicial que conmocionó a la provincia de Santa Fe.

Quién es Agustín López Gagliasso Agustín López Gagliasso, de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez mantenía un perfil muy activo en sus redes sociales, superando los 26 mil seguidores en TikTok. En sus distintas plataformas digitales solía exhibir con frecuencia un estilo de vida vinculado a las salidas nocturnas, el entrenamiento físico y la pasión por los vehículos, refiriéndose a sus automóviles particulares bajo el apodo de “sus naves”.

Sin embargo, las autoridades municipales confirmaron que no tenía permiso para manejar, ya que le habían retenido la licencia tras dar positivo en un control de alcoholemia y acumular severas infracciones por exceso de velocidad. El día que desencadenó la tragedia en el túnel Arturo Illia, el imputado no circulaba solo. Según declaró en sede judicial la joven Giovanna R., el conductor inició una persecución desenfrenada a toda velocidad tras mantener una discusión al volante con un motociclista. Durante la desgarradora reconstrucción del hecho, la acompañante recordó la imprudencia del automovilista con una contundente definición sobre su accionar: “Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada”, remarcando que el joven actuó en todo momento como “un inconsciente”. Tras la investigación encabezada por las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, se determinó la responsabilidad penal del conductor por el violento siniestro que se cobró las vidas de Tania Gandolfi y su hija Agustina. La acusación formal encuadró el accionar del creador de contenidos bajo la carátula de doble homicidio simple con dolo eventual, argumentando que continuó con su temeraria conducta en la vía pública a pesar de ser plenamente consciente del peligro letal que implicaba para terceros.