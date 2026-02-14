Feriados de Carnaval: cómo funcionarán los servicios públicos en el AMBA

Comenzó el fin de semana extralargo y hay algunos cambios en el esquema. Una de las modificaciones más fuertes viene por el lado del transporte público.

Los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán algunos cambios en su cronograma por los feriados de Carnaval.

Comenzó el fin de semana largo por la celebración del Carnaval 2026 , lo que implica algunos cambios en el cronograma de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Una de las modificaciones más fuertes viene por el lado del transporte público.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las guardias médicas en hospitales y el SAME funcionan con el régimen habitual , mientras que las escuelas, las sedes comunales y AGIP permanecerán cerradas.

En cuanto a la circulación, el sistema de estacionamiento medido no se aplicará el lunes y el martes , y estará autorizado el estacionamiento general en avenidas, excepto en la 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, Luis Huergo, Eduardo Madero y en las calzadas centrales de Leandro N. Alem, Paseo Colón y Sáenz.

Por esto, quedará permitida la detención junto al cordón de la vereda derecha en calles donde habitualmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21.

Las inhumaciones en cementerios se realizarán de 8 a 12 en cada establecimiento, y el Registro Civil solo atenderá guardias por defunción . Asimismo, el Registro de Licencias de Conducir estará cerrado.

La recolección de residuos se desarrollará en su modalidad habitual, al igual que la atención de guardias de la Dirección General de Infracciones, la prestación de los servicios de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias junto a la Línea 103.

En cuanto a los espacios verdes y museos, la Reserva Ecológica permanecerá abierta de 9 a 19 horas, el Jardín Botánico abrirá únicamente el martes de 9:30 a 18:45, mientras que los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca funcionarán el lunes, pero no el martes. Los museos estarán abiertos, mientras que los teatros municipales no ofrecerán actividad.

Cómo será el cronograma del tren Sarmiento durante este fin de semana largo

Luego de que Trenes Argentinos anunciara la interrupción total del servicio del tren Sarmiento durante el fin de semana, con el objetivo de continuar con las obras de modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa entre Villa Luro y Liniers, se recomendó a los pasajeros buscar alternativas para llegar desde la zona oeste del Conurbano hacia la Capital Federal.

Desde la empresa avisaron que, mientras que el sábado y el domingo no funcionará en ningún sentido, avisaron que el lunes y el martes limitará su operación entre las estaciones de Haedo y Moreno, con el cronograma habitual aplicado para los feriados, por lo que se aconseja salir con anticipación.

Sin embargo, la ejecución de las tareas dependerá de las condiciones meteorológicas. En caso de lluvias o fenómenos climáticos adversos, los trabajos podrán reprogramarse.