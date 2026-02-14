14 de febrero de 2026 Inicio
Feriados de Carnaval: cómo funcionarán los servicios públicos en el AMBA

Comenzó el fin de semana extralargo y hay algunos cambios en el esquema. Una de las modificaciones más fuertes viene por el lado del transporte público.

Los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán algunos cambios en su cronograma por los feriados de Carnaval.

Comenzó el fin de semana largo por la celebración del Carnaval 2026, lo que implica algunos cambios en el cronograma de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Una de las modificaciones más fuertes viene por el lado del transporte público.

Si bien el calendario nacional de feriados establece los descansos para todo el país, este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar. El próximo lunes 23 de febrero se celebra el aniversario fundacional del distrito.
Confirman que habrá un nuevo fin de semana largo en febrero 2026: a qué se debe y cuándo es

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las guardias médicas en hospitales y el SAME funcionan con el régimen habitual, mientras que las escuelas, las sedes comunales y AGIP permanecerán cerradas.

En cuanto a la circulación, el sistema de estacionamiento medido no se aplicará el lunes y el martes, y estará autorizado el estacionamiento general en avenidas, excepto en la 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, Luis Huergo, Eduardo Madero y en las calzadas centrales de Leandro N. Alem, Paseo Colón y Sáenz.

Por esto, quedará permitida la detención junto al cordón de la vereda derecha en calles donde habitualmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21.

Guardia médica Hospital Argerich Ciudad de Buenos Aires CABA
Las guardias médicas funcionarán con normalidad en hospitales porteños durante los feriados por Carnaval.

Las inhumaciones en cementerios se realizarán de 8 a 12 en cada establecimiento, y el Registro Civil solo atenderá guardias por defunción. Asimismo, el Registro de Licencias de Conducir estará cerrado.

La recolección de residuos se desarrollará en su modalidad habitual, al igual que la atención de guardias de la Dirección General de Infracciones, la prestación de los servicios de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias junto a la Línea 103.

En cuanto a los espacios verdes y museos, la Reserva Ecológica permanecerá abierta de 9 a 19 horas, el Jardín Botánico abrirá únicamente el martes de 9:30 a 18:45, mientras que los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca funcionarán el lunes, pero no el martes. Los museos estarán abiertos, mientras que los teatros municipales no ofrecerán actividad.

Cómo será el cronograma del tren Sarmiento durante este fin de semana largo

Luego de que Trenes Argentinos anunciara la interrupción total del servicio del tren Sarmiento durante el fin de semana, con el objetivo de continuar con las obras de modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa entre Villa Luro y Liniers, se recomendó a los pasajeros buscar alternativas para llegar desde la zona oeste del Conurbano hacia la Capital Federal.

Desde la empresa avisaron que, mientras que el sábado y el domingo no funcionará en ningún sentido, avisaron que el lunes y el martes limitará su operación entre las estaciones de Haedo y Moreno, con el cronograma habitual aplicado para los feriados, por lo que se aconseja salir con anticipación.

Sin embargo, la ejecución de las tareas dependerá de las condiciones meteorológicas. En caso de lluvias o fenómenos climáticos adversos, los trabajos podrán reprogramarse.

El tren no funcionará el sábado y domingo. Mientras que circularácon restricciones el lunes y martes

El tren Sarmiento tendrá complicaciones durante el fin de semana largo: cuáles son los horarios

¿Los Feriados por Carnaval son días no laborables?

Como son considerados los feriados por carnaval en 2026 según la ley

El viernes 13 funcionará como puente entre el fin de semana regular y el doblete del Carnaval.

Este grupo empezará el fin de semana largo de carnaval el jueves: por qué es feriado el viernes 13 de febrero en 2026

Confirman un nuevo feriado el 13 de febrero y se extiende el fin de semana largo 2026

Confirman que habrá un nuevo feriado el 13 de febrero y se extiende el fin de semana largo 2026: a qué se debe

Los Feriados en febrero que te permitirán cortar semana y haer viajes cortos

Confirman que será feriado este miércoles 11 de febrero en 2026: a qué se debe

Decretan feriado oficial para este martes 10 de febrero

Decretan feriado oficial para este martes 10 de febrero: quiénes lo pueden disfrutar en 2026

Feriados de Carnaval: cómo funcionarán los servicios públicos en el AMBA

