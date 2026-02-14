"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny La modelo celebró su soltería con un video que encendió las redes en el Día de los Enamorados, tras su separación de Martín Demichelis. + Seguir en







La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible. Redes sociales

Evangelina Anderson compartió un particular video por San Valentín donde se la ve sola y haciendo un asado, en la parrilla de la terraza de su casa, con un tema de Bad Bunny de fondo.

Tras el divorcio escandaloso de la modelo y el entrenador Martín Demichelis, no fue necesario dar nombres de a quién iba dirigido el mensaje: "¡Aprovechá que estoy soltera! Y te hago el asado y todo".

La participante de MasterChef Celebrity eligió el hit de 2025 del músico puertorriqueño VOY A LLeVARTE PA PR, una canción que habla de la libertad, viajes y nuevos comienzos, y dio a entender que el pasado está olvidado.

Embed APROVECHÁ QUE ESTOY SOLTERA… La indirecta (muy directa) que tiró Evangelina Anderson mientras hacía un asado y dejó a todos hablando. pic.twitter.com/oWlKut0RMG — Paparazzi (@PaparazziRevis) February 14, 2026 La clave del contenido, que se hizo viral, es que la mediática se mostró manejando el fuego sola, como una metáfora de su nueva vida sin el exDT de River, además de resaltar su soltería en una fecha simbólica como el Día de los Enamorados.

La nueva vida de Evangelina Anderson sin Martín Demichelis Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron en 2025 tras 18 años juntos, principalmente por rumores de infidelidades por parte del exdirector técnico de River. Entre ellas, se mencionó una supuesta relación paralela con una azafata mientras estaban en México. Aunque inicialmente se especuló, la modelo confirmó la ruptura mencionando que fue una decisión propia tras un desgaste profundo.