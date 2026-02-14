IR A
"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

La modelo celebró su soltería con un video que encendió las redes en el Día de los Enamorados, tras su separación de Martín Demichelis.

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

Evangelina Anderson compartió un particular video por San Valentín donde se la ve sola y haciendo un asado, en la parrilla de la terraza de su casa, con un tema de Bad Bunny de fondo.

La conductora se apoyó en Oscar Wilde para reivindicar el auto-romance.
El provocador mensaje de Moria Casán por San Valentín: "No caigas en la trampa"

Tras el divorcio escandaloso de la modelo y el entrenador Martín Demichelis, no fue necesario dar nombres de a quién iba dirigido el mensaje: "¡Aprovechá que estoy soltera! Y te hago el asado y todo".

La participante de MasterChef Celebrity eligió el hit de 2025 del músico puertorriqueño VOY A LLeVARTE PA PR, una canción que habla de la libertad, viajes y nuevos comienzos, y dio a entender que el pasado está olvidado.

La clave del contenido, que se hizo viral, es que la mediática se mostró manejando el fuego sola, como una metáfora de su nueva vida sin el exDT de River, además de resaltar su soltería en una fecha simbólica como el Día de los Enamorados.

La nueva vida de Evangelina Anderson sin Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron en 2025 tras 18 años juntos, principalmente por rumores de infidelidades por parte del exdirector técnico de River. Entre ellas, se mencionó una supuesta relación paralela con una azafata mientras estaban en México. Aunque inicialmente se especuló, la modelo confirmó la ruptura mencionando que fue una decisión propia tras un desgaste profundo.

Evangelina afirmó estar "rota por dentro" pero firme en su decisión, asegurando que no hubo marcha atrás a pesar de intentos de reconciliación. Mientras, se enfoca en su carrera en los medios y se destaca como parte del elenco de famosos de MasterChef Celebrity en Telefe. En el reality conoció al youtuber Ian Lucas, con el que tuvo un acercamiento, aunque terminaron como "amigos" después de una serie de encuentros.

