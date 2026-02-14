Derrumbe histórico: el consumo de carne vacuna en Argentina cayó a su nivel más bajo en 21 años La ingesta per cápita retrocedió a 47,9 kilos anuales durante el primer mes de 2026 debido al aumento de precios y la menor producción. Los datos oficiales de la cámara sectorial confirman una tendencia negativa para el rubro. Por + Seguir en







Se registró un nuevo récord negativo en consumo de carne.

El consumo de carne vacuna en Argentina tocó en enero de 2026 su mínimo histórico desde 2005, tras una fuerte caída en las ventas internas. La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA) informó que el promedio anual bajó a 47,9 kilos por habitante en un contexto de menor oferta y subas constantes en los mostradores.

La producción nacional de carne registró un descenso del 10% interanual, con un total de 239 mil toneladas de res con hueso procesadas. Esta cifra respondió a la baja actividad en los frigoríficos y una merma considerable en la faena de ganado vacuno durante el último período. Además, la industria enfrenta dificultades logísticas que limitan el abastecimiento regular hacia las carnicerías locales.

El mercado doméstico recibió 27,1 mil toneladas menos que el año pasado, lo cual representa una caída del 13% en comparación con enero de 2025. Las exportaciones se mantuvieron estables en 57 mil toneladas, con una mínima suba del 1% frente al ciclo anterior. Esta dinámica comercial dejó un saldo menor de mercadería para la alimentación de los ciudadanos argentinos.

Carne vacuna El asado lideró los incrementos de precios de enero con un alza del 5,6 %, muy por encima de la inflación. frigorificomariadelcarmen.com.ar Los precios de los cortes tradicionales subieron por encima de la inflación general medida por el INDEC durante las últimas semanas del mes. El asado lideró los incrementos con un alza del 5,6%, mientras que el cuadril y la nalga escalaron un 3,3% cada uno. La carne picada común y la paleta también sufrieron remarcaciones que afectaron el bolsillo popular.

Números rojos: la carne es uno de los termómetros de la crisis económica y la recesión El registro actual de 47,9 kilos por persona significa un retroceso frente a los 49,9 kilos alcanzados en promedio durante el año pasado. La estadística consolida una pérdida del poder adquisitivo y un cambio en los hábitos alimenticios de la población por motivos económicos. La mesa de los argentinos pierde uno de sus productos más emblemáticos de forma paulatina y constante.

La histórica caída refleja las tensiones productivas y climáticas que atraviesa actualmente todo el sector ganadero en las principales provincias productoras del país. Los especialistas de CICCRA advierten que la falta de incentivos impacta de forma directa en la oferta final del producto y plantean un escenario de gran incertidumbre para el resto del año.