Revelaron por qué Luciano Castro decidió internarse: "Sus hijos son el centro"

El actor "se desmoronó" y entró en una crisis que ya no pudo ocultar a los menores, fruto de su relación con Sabrina Rojas, tras su ruptura con Griselda Siciliani.

El actor no pudo soportar el colapso de su vida privada y el peso de sus adicciones.

La internación voluntaria de Luciano Castro convulsionó al mundo del espectáculo. A medida que pasan los días se revelan más datos de la interna familiar, y aseguran que "sus hijos son el centro de su decisión".

El actor no pudo sobrellevar la separación con Griselda Siciliani y sus adicciones, por lo que su refugio son Mateo, Esperanza y Fausto, estos dos últimos fruto de su relación con Sabrina Rojas, y fue por ellos que tomó la drástica medida.

Según allegados al mediático, su vida personal se derrumbó después de romper con la protagonista de Envidiosa y ante la exposición pública de sus infidelidades. "Todo ese mundo se le terminó desmoronando de un momento a otro", revelaron en las últimas horas.

La panelista de Intrusos, Paula Varela, fue quien contó que el galán de televisión ya venía sufriendo de un bajón anímico profundo, por lo que ya había decidido internarse semanas atrás porque estaba "muy triste y muy mal".

Según la mediática, Castro entendió que su deterioro psíquico y sus consumos estaban afectando la relación con los hijos menores, que habrían sido testigos directos de la crisis emocional de su padre.

La rehabilitación de Luciano Castro

Actualmente, Luciano Castro lucha contra sus problemas y adicciones en una clínica especializada en Buenos Aires donde busca "estar sano" para volver a tener una buena relación con sus tres hijos, tras la ruptura con Griselda Siciliani y la exposición que sufrió por el episodio del pasacalles para recuperar el amor de la actriz. La búsqueda de un apoyo profesional tiene un solo objetivo, que es volver a trabajar y reconstruir su vida junto a la familia.

