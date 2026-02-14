IR A
Cuánto cuesta el regalo personalizado que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez por San Valentín

El futbolista no reparó en gastos con la modelo para celebrar el Día de los Enamorados: le obsequió una montaña de rosas, peluches, chocolates y un objeto millonario.

Mauro Icardi sorprendió a Eugenia "China" Suárez con una joya y rosas como parte de su regalo por San Valentín, un gesto que sirvió para declararle su amor y, a la vez, alimentar los rumores de un compromiso para la próxima boda.

La actriz mostró el obsequio que le hizo el delantero del Galatasaray este 14 de febrero: una montaña de rosas rojas, peluches y chocolates premium. Pero lo que más llamó la atención fue una caja de la exclusiva marca Louis Vuitton que guardaba un objeto personalizado, en medio del divorcio escandaloso con la conductora Wanda Nara.

El regalo principal fue una mini cartera modelo Capucines en color verde esmeralda, pero en una versión exclusiva pensada por el futbolista para la modelo: al clásico monograma de la firma francesa le sumó una cadena decorativa con las letras E (Eugenia) y M (Mauro) unidas por un corazón de oro.

El valor de este accesorio ronda los 6.500 euros, que equivalen a 7 millones de pesos argentinos, lo que lo convierte en uno de los regalos más caros que las parejas famosas regalaron en este día especial.

¿Se viene la propuesta de casamiento en un yate?

Según reveló el periodista Santiago Sposato, el plan de Mauro Icardi para este sábado 14 de febrero termina con un paseo privado en yate frente al Maiden’s Tower de Estambul. Habría una previa con un menú de pasos, y cordero para él, y el final de película terminaría con el pedido: "¿Te querés casar conmigo?" a la China Suárez.

