Sorpresiva caída de granizo en el AMBA durante la madrugada: cómo estará el clima durante el fin de semana de Carnaval Tanto en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires como en varias zonas del conurbano hubo caída de piedras de diferentes tamaños. Este jueves bajó la temperatura y está anunciada lluvia para un día del descanso extra largo. Por + Seguir en







Los usuarios de las redes sociales mostraron el tamaño del granizo caído durante la madrugada. Redes sociales

Varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrieron durante la madrugada del jueves una tormenta con granizo que revivió las habituales preocupaciones por autos y techos y vidrios de casas, aunque duró pocos minutos y no se reportaron incidentes de gravedad. Este jueves bajó la temperatura y está anunciada lluvia para un día del fin de semana extralargo del Carnaval.

Pasada la 1, las redes sociales comenzaron a poblarse de videos y fotos del fenómeno, que encontró a varios internautas despiertos y dispuestos a compartir su visión de lo que ocurría.

Así, pudo verse la caída de granizo en lugares como Pilar, Vicente López, Palermo o San Telmo, que sufrieron una breve tormenta, que no se extendió por más de cinco minutos.

Embed - C5N on Instagram: " EL PASO DEL GRANIZO EN EL AMBA Durante la madrugada del jueves, algunas localidades y barrios del AMBA registraron caída de granizo tras jornadas de calor intenso." View this post on Instagram Sin alertas: el pronóstico del clima para el fin de semana largo de Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires Para el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un comienzo con fuertes vientos y temperatura agradable, con máximas por debajo de los 30°, y posibles tormentas durante la mañana del domingo.

A partir del lunes, con viento norte, el termómetro vuelve a subir, y el cielo se mantendrá cubierto.

clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba 12 febrero 2026 SMN