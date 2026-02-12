12 de febrero de 2026 Inicio
Sorpresiva caída de granizo en el AMBA durante la madrugada: cómo estará el clima durante el fin de semana de Carnaval

Tanto en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires como en varias zonas del conurbano hubo caída de piedras de diferentes tamaños. Este jueves bajó la temperatura y está anunciada lluvia para un día del descanso extra largo.

Los usuarios de las redes sociales mostraron el tamaño del granizo caído durante la madrugada.

Varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrieron durante la madrugada del jueves una tormenta con granizo que revivió las habituales preocupaciones por autos y techos y vidrios de casas, aunque duró pocos minutos y no se reportaron incidentes de gravedad. Este jueves bajó la temperatura y está anunciada lluvia para un día del fin de semana extralargo del Carnaval.

Santa Fe, una de las ciudades afectadas por la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Cambió el clima y hay alertas amarilla y naranja por tormentas: cuándo llueve en la Ciudad

Pasada la 1, las redes sociales comenzaron a poblarse de videos y fotos del fenómeno, que encontró a varios internautas despiertos y dispuestos a compartir su visión de lo que ocurría.

Así, pudo verse la caída de granizo en lugares como Pilar, Vicente López, Palermo o San Telmo, que sufrieron una breve tormenta, que no se extendió por más de cinco minutos.

Sin alertas: el pronóstico del clima para el fin de semana largo de Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires

Para el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un comienzo con fuertes vientos y temperatura agradable, con máximas por debajo de los 30°, y posibles tormentas durante la mañana del domingo.

A partir del lunes, con viento norte, el termómetro vuelve a subir, y el cielo se mantendrá cubierto.

clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba 12 febrero 2026
