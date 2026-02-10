10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

"Estamos desesperados": el pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido

La familia busca a Diego Armando Harut, de 22 años, desde el viernes 6 de febrero cuando salió de su casa en José León Suárez hacia una panadería donde trabaja en el barrio de Palermo, pero nunca llegó.

Por
Diego Armando Harut iba a trabajar a una panadería en Palermo pero nunca llegó.

Diego Armando Harut iba a trabajar a una panadería en Palermo pero nunca llegó.

C5N

La madre de un joven de 22 años, Diego Armando Harut, hizo un llamado desesperado para saber por el paradero de su hijo desaparecido desde el viernes 6 de febrero, cuando salió desde José León Suárez donde vive con su mamá y sus 4 hermanos, hacia el barrio de Palermo, en la Ciudad, donde trabaja: "No se que puede haberle pasado".

Te puede interesar:

Después del escándalo en INDEC, la inflación de enero fue del 2,9%

En el programa De Una en C5N, la mujer detalló que su hijo salió el viernes a las 21 horas hacia Capital: "Vestía pantalón cargo, marrón claro, la remera marrón clara y una gorrita blanca".

Agregó: "Hice la denuncia a las 6 de la mañana del sábado, porque el dueño me llamó y me dijo que no estaba. El nunca falta. Me tomaron la denuncia acá (José León Suárez)", la mujer también relató que fue a Capital para tomarle la denuncia pero es imposible porque ya está radicada en la Provincia de Buenos Aires.

Embed

Elizabeth aclaró que el celular de su hijo sigue sonando pero nadie atiende y apuntó a una mujer, que es compañera de su hijo en la panadería: "Mi hijo es una persona muy buena. Ella le pidió plata y quizás no se la devolvió. No importa, que me de alguna pista de donde está Diego", apuntó.

Por su parte, la familia hizo un recorrido por donde habría ido Diego, además de la comisaría de la PBA, fue a la Comisaría 14 de CABA, y en los hospitales porteños, entre ellos el Pirovano.

La investigación

Diego tenía que tomar su turno en la panadería, adonde trabaja hace 3 años, el sábado a la mañana pero nunca llegó al local ubicado en Coronel Díaz y Las Heras, en el barrio de Palermo, en la Ciudad. Por su parte, desde el comercio tampoco tienen pista del joven y desconocen que hubiera tenido alguna relación con una de las empleadas.

Según los investigadores, la la SUBE de Diego se usó el domingo durante la mañana, en 3 líneas distintas de colectivos, lo que llamó la atención de sus allegados: "Él nunca tomó esa línea de colectivos. La última vez que lo ven en las cámaras en frente al Parque Las Heras", detalló Érica, la prima.

Elizabeth, la mamá de Diego, apuntó hacia una compañera de trabajo que tendría una relación con el joven: "Mi hijo no toma, no se droga, no fuma, no tengo sospechas de nada de él. Sospecho que puede estar con una compañera de trabajo. No la conozco, él me la nombró", dijo la mujer.

Desde la panadería dijeron que "hay una confusión porque la que dicen que es la novia no es la novia, es una compañera de trabajo, nada más". En este sentido, Cintia, la jefa del joven desaparecido se mostró "muy angustiada", y aseguró que "Diego es un chico muy bueno".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Al estar en el último piso de la biblioteca, permite disfrutar de una postal privilegiada de los lugares que rodean este edificio.

La bella cafetería de Buenos Aires que está en una terraza y tiene vistas a los Bosques de Palermo

Jorge Macri pidió la expulsión del país de tres colombianos detenidos por robos de autos en Monserrat

Jorge Macri pidió la expulsión del país de tres colombianos detenidos por robos de autos en Monserrat

Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el coqueto destino que tiene playas súper tranquilas y es perfecto para jubilados

Un parque termal cercano a Buenos Aires con descuentos para jubilados.

Está cerca de Buenos Aires y es un parque termal que tiene descuentos para jubilados

Su milanesa a caballo es una de las recomendaciones del lugar. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace una milanesa de cuadril 10 puntos

Rating Cero

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026.

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026

La película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix
play

Cuál es la película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix para verla todo el tiempo

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención en Netflix
play

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención de todos en Netflix: cuál es

Hasta el momento los padres no se pronunciaron sobre el nacimiento del bebé. Ricardo Darín aseguró que todos están muy bien

La reacción de Ricardo Darín tras el nacimiento del hijo del Chino y Úrsula Corberó

Alberto Reinoso es actor, bailarín y cantante de Teatro musical.

Furor en TikTok: Quién es el artista español que imita a Moria Casán y se hizo viral

últimas noticias

play

Después del escándalo en INDEC, la inflación de enero fue del 2,9%

Hace 43 minutos
Diego Armando Harut iba a trabajar a una panadería en Palermo pero nunca llegó.

"Estamos desesperados": el pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido

Hace 47 minutos
Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Hace 1 hora
Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina y se incrementó el interés en las VPN.

Cómo instalar una VPN en un Smart TV para acceder a películas y series sin restricciones

Hace 1 hora
La madre de la presentadora de TV lleva más de 7 días desaparecida 

"Es un momento desesperante": el desgarrador video de la periodista Savannah Guthrie por el secuestro de su madre

Hace 1 hora