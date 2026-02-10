"Estamos desesperados": el pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido

La familia busca a Diego Armando Harut, de 22 años, desde el viernes 6 de febrero cuando salió de su casa en José León Suárez hacia una panadería donde trabaja en el barrio de Palermo, pero nunca llegó.

La madre de un joven de 22 años, Diego Armando Harut, hizo un llamado desesperado para saber por el paradero de su hijo desaparecido desde el viernes 6 de febrero, cuando salió desde José León Suárez donde vive con su mamá y sus 4 hermanos, hacia el barrio de Palermo, en la Ciudad , donde trabaja: "No se que puede haberle pasado".

En el programa De Una en C5N, la mujer detalló que su hijo salió el viernes a las 21 horas hacia Capital: " Vestía pantalón cargo, marrón claro, la remera marrón clara y una gorrita blanca".

Agregó: "Hice la denuncia a las 6 de la mañana del sábado, porque el dueño me llamó y me dijo que no estaba. El nunca falta. Me tomaron la denuncia acá (José León Suárez)", la mujer también relató que fue a Capital para tomarle la denuncia pero es imposible porque ya está radicada en la Provincia de Buenos Aires.

Elizabeth aclaró que el celular de su hijo sigue sonando pero nadie atiende y apuntó a una mujer, que es compañera de su hijo en la panadería: "Mi hijo es una persona muy buena. Ella le pidió plata y quizás no se la devolvió. No importa, que me de alguna pista de donde está Diego", apuntó.

Por su parte, la familia hizo un recorrido por donde habría ido Diego, además de la comisaría de la PBA, fue a la Comisaría 14 de CABA, y en los hospitales porteños, entre ellos el Pirovano.

La investigación

Diego tenía que tomar su turno en la panadería, adonde trabaja hace 3 años, el sábado a la mañana pero nunca llegó al local ubicado en Coronel Díaz y Las Heras, en el barrio de Palermo, en la Ciudad. Por su parte, desde el comercio tampoco tienen pista del joven y desconocen que hubiera tenido alguna relación con una de las empleadas.

Según los investigadores, la la SUBE de Diego se usó el domingo durante la mañana, en 3 líneas distintas de colectivos, lo que llamó la atención de sus allegados: "Él nunca tomó esa línea de colectivos. La última vez que lo ven en las cámaras en frente al Parque Las Heras", detalló Érica, la prima.

Elizabeth, la mamá de Diego, apuntó hacia una compañera de trabajo que tendría una relación con el joven: "Mi hijo no toma, no se droga, no fuma, no tengo sospechas de nada de él. Sospecho que puede estar con una compañera de trabajo. No la conozco, él me la nombró", dijo la mujer.

Desde la panadería dijeron que "hay una confusión porque la que dicen que es la novia no es la novia, es una compañera de trabajo, nada más". En este sentido, Cintia, la jefa del joven desaparecido se mostró "muy angustiada", y aseguró que "Diego es un chico muy bueno".