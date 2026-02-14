Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026 Daisy Edgar-Jones y Glen Powell protagonizan este thriller climático que fue furor en cines. Combina adrenalina, ciencia y efectos especiales de última generación. + Seguir en







Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano. Tornados

Netflix incorporó a su catálogo una producción estadounidense que está llamando la atención de los suscriptores que disfrutan de las películas de acción con desastres naturales. La plataforma estrenó Tornados, un filme protagonizado por Daisy Edgar-Jones, Glen Powell y Anthony Ramos, que retoma el universo de los cazadores de tormentas con una mirada actual sobre la ciencia, el riesgo y el impacto del cambio climático.

Esta película, que fue uno de los éxitos de taquilla del año y funciona como una secuela independiente del clásico Twister de 1996, generó gran entusiasmo en redes sociales y se ubicó rápidamente entre lo más visto del gigante del streaming en Argentina por su espectáculo visual y sus personajes carismáticos.

La producción, que recibió críticas mayormente positivas destacando su espectacularidad visual y capacidad para entretener, presenta la historia de una ex cazadora de tormentas marcada por una experiencia traumática que es convocada para regresar a Oklahoma y colaborar con un equipo que estudia fenómenos cada vez más devastadores.

Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano, ofreciendo un ritmo vertiginoso que no da respiro, actuaciones donde Edgar-Jones aporta sensibilidad mientras Powell suma energía y humor, y un relato que conecta rápidamente con el público interesado en fenómenos climáticos extremos e historias de supervivencia.

tornados peliii Netflix: sinopsis de Tornados Tornados sigue la historia de Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas marcada por un traumático encuentro con un tornado durante sus años universitarios que la obligó a abandonar el trabajo de campo. La trama se desarrolla cuando Kate, que ahora analiza patrones climáticos desde la seguridad de Nueva York lejos de las persecuciones extremas, es convencida por su amigo Javi para regresar a las grandes llanuras de Oklahoma y probar un innovador sistema de seguimiento de tormentas.

En ese lugar conoce a Tyler Owens, una carismática estrella de las redes sociales que documenta fenómenos extremos para convertir cada experiencia en contenido viral, persiguiendo tornados junto a su equipo con un estilo que contrasta completamente con la aproximación científica de Kate. Mientras avanza la trama, la película presenta cómo los protagonistas, mientras compiten por acercarse a los tornados más peligrosos, deberán unir fuerzas cuando una temporada de tormentas especialmente violenta se intensifica sobre el centro de Oklahoma. A medida que fenómenos cada vez más aterradores se desatan poniendo en riesgo a comunidades enteras, Kate y Tyler se enfrentan a múltiples sistemas de tormentas en una lucha desesperada por sobrevivir. tornados Tráiler de Tornados Embed - TORNADOS - Trailer Español Latino 2024 Reparto de Tornados Daisy Edgar-Jones como Kate Cooper

Glen Powell como Tyler Owens

Anthony Ramos como Javi