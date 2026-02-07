El PJ bonaerense, tras la designación de Axel Kicillof como presidente: "La provincia es el principal dique de contención" El espacio justicialista alcanzó la lista de unidad y destacó el trabajo del mandatario bonaerense y la vice Verónica Magario, "en un contexto de ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional". Por + Seguir en







Kicillof será acompañado por Magario.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado este sábado, luego de alcanzar la lista de unidad de cara las próximas elecciones partidarias y designar a Axel Kicillof como presidente del espacio justicialista. "La provincia es el principal dique de contención", señalaron, previo a destacar el trabajo del mandatario y la vice Verónica Magario, "en un contexto de ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional".

En el escrito recordaron que "el gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser red y escudo: sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública allí donde el Estado nacional deserta, y defendiendo a millones de bonaerenses del impacto del modelo de exclusión que impulsa el presidente Javier Milei".

Aunque aclararon que "esta tarea no es individual ni circunstancial": "Es el resultado de un esfuerzo colectivo que se expresa también en el rol fundamental que vienen cumpliendo los intendentes e intendentas peronistas, quienes, desde cada municipio, están defendiendo a sus comunidades y sosteniendo servicios esenciales ante el daño que producen las políticas de Milei. En cada barrio, en cada ciudad, el peronismo bonaerense viene demostrando capacidad de gestión, cercanía y compromiso".

"Es en ese marco que reconocemos una historia, una identidad y un mandato político. Un peronismo que, con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, supo ampliar derechos, fortalecer al Estado y contribuir a la grandeza de la nación; y que ahora, en circunstancias diferentes y en la provincia de Buenos Aires, viene llevando adelante un gobierno provincial comprometido con bienestar del pueblo.", agregaron desde el PJ bonaerense.

Axel Kicillof Axel Kicillof será el próximo presidente del PJ bonaerense. X (@Kicillofok) Luego de recordar la victoria electoral en las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre, el partido afirmó que desafío mirando para adelante es el de ser "escudo, alternativa y esperanza", Para eso, destacan, "el peronismo necesita unidad, organización y coraje. Nuestro pueblo, en la provincia y en todo el país, necesita un peronismo que concentre todas sus fuerzas en enfrentar el modelo de Milei y en construir una alternativa política con vocación de futuro y voluntad transformadora".