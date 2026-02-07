7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El PJ bonaerense, tras la designación de Axel Kicillof como presidente: "La provincia es el principal dique de contención"

El espacio justicialista alcanzó la lista de unidad y destacó el trabajo del mandatario bonaerense y la vice Verónica Magario, "en un contexto de ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional".

Por
Kicillof será acompañado por Magario.

Kicillof será acompañado por Magario.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado este sábado, luego de alcanzar la lista de unidad de cara las próximas elecciones partidarias y designar a Axel Kicillof como presidente del espacio justicialista. "La provincia es el principal dique de contención", señalaron, previo a destacar el trabajo del mandatario y la vice Verónica Magario, "en un contexto de ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional".

El sospechoso fue detenido con los datos que aportaron otras víctimas al 911.
Te puede interesar:

Miramar: detuvieron al hombre que violó a una adolescente en la zona del muelle

En el escrito recordaron que "el gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser red y escudo: sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública allí donde el Estado nacional deserta, y defendiendo a millones de bonaerenses del impacto del modelo de exclusión que impulsa el presidente Javier Milei".

Aunque aclararon que "esta tarea no es individual ni circunstancial": "Es el resultado de un esfuerzo colectivo que se expresa también en el rol fundamental que vienen cumpliendo los intendentes e intendentas peronistas, quienes, desde cada municipio, están defendiendo a sus comunidades y sosteniendo servicios esenciales ante el daño que producen las políticas de Milei. En cada barrio, en cada ciudad, el peronismo bonaerense viene demostrando capacidad de gestión, cercanía y compromiso".

"Es en ese marco que reconocemos una historia, una identidad y un mandato político. Un peronismo que, con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, supo ampliar derechos, fortalecer al Estado y contribuir a la grandeza de la nación; y que ahora, en circunstancias diferentes y en la provincia de Buenos Aires, viene llevando adelante un gobierno provincial comprometido con bienestar del pueblo.", agregaron desde el PJ bonaerense.

Axel Kicillof
Axel Kicillof ser&aacute; el pr&oacute;ximo presidente del PJ bonaerense.&nbsp;

Axel Kicillof será el próximo presidente del PJ bonaerense.

Luego de recordar la victoria electoral en las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre, el partido afirmó que desafío mirando para adelante es el de ser "escudo, alternativa y esperanza", Para eso, destacan, "el peronismo necesita unidad, organización y coraje. Nuestro pueblo, en la provincia y en todo el país, necesita un peronismo que concentre todas sus fuerzas en enfrentar el modelo de Milei y en construir una alternativa política con vocación de futuro y voluntad transformadora".

"No hay proyecto nacional posible sin la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay futuro para la provincia si a la Argentina le va mal. Por eso, el PJ bonaerense debe continuar su responsabilidad histórica: sumar, convocar, federalizar, articular con las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, los gobiernos locales y todos los sectores que resisten el 'sálvese quien pueda'”, manifestaron.

Sobre el final, y tras repudiar la "injusta condena y detención de Cristina Kirchner", el PJ convocó a todos sus afiliados "a poner por delante lo que nos une, a cuidar la herramienta política que representa el peronismo y a trabajar juntos en la construcción de una alternativa que tenga como bandera la soberanía política, la independencia económica y la justicia social".

Así quedaron conformadas as autoridades del PJ bonaerense

  • Presidente: Axel Kicillof
  • Vicepresidenta 1a: Verónica Magario
  • Vicepresidente 2do: Federico Otermín
  • Secretario General: Mariano Cascallares
  • Presidente del Congreso: Máximo Kirchner
  • Presidente de la Junta Electoral:Leonardo Nardini

El comunicado completo

COMUNICADO PJ

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

play

Laferrere: se incendió un supermercado mayorista, hay 3 heridos y peligro de derrumbe

La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

play

La Plata: investigan una megaestafa inmobiliaria de US$20 millones que tiene 12 obras paralizadas

Las celebraciones responden principalmente a festividades patronales religiosas.

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en febrero 2026

Tomy, chimpancé del Ecoparque de La Plata.

Profunda tristeza: tras 46 años en el Bioparque de La Plata, murió el chimpancé Tomy

Rating Cero

¿Mauro Icardi fue infiel?

Vincularon a Mauro Icardi con una modelo argentina

¿Quién se va de Otro día más?

Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó"

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor

El multiverso permite jugar con versiones alternativas sin ataduras. En Vengadores: Doomsday, eso se traduce en rostros familiares en contextos nuevos, con trajes distintos y roles inesperados. No esperes una secuela directa de Fox, porque no lo es. 

Más detalles: cómo estarán los X-Men en el nuevo universo de Marvel con Avengers Doomsday

La transformación del cantante de 34 años sorprendió a su público. 

Esta es la rutina de solo 4 bloques que Ed Sheeran aplicó para bajar de peso: todos los ejercicios

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible
play

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible: de cuál se trata

últimas noticias

Nicole Begué, la más joven de la delegación argentina.

Juegos Olímpicos de Invierno: Nicole Begué nació en EEUU, pero su corazón eligió competir por Argentina

Hace 47 minutos
Al central se le fue la pierna contra Casemiro.

Video: el tremendo planchazo del Cuti Romero que terminó en tarjeta roja

Hace 1 hora
AmCham destaco la firma del acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. 

La Cámara de Empresas de EEUU destacó el acuerdo comercial firmado con Argentina

Hace 1 hora
María, la esposa de Nahuel Gallo habló con C5N sobre la posible liberación del gendarme argentino. 

La esperanza de la esposa de Nahuel Gallo: "Van a traerlo pronto a casa"

Hace 1 hora
¿Mauro Icardi fue infiel?

Vincularon a Mauro Icardi con una modelo argentina

Hace 1 hora