Miramar: detuvieron al hombre que violó a una adolescente en la zona del muelle El sospechoso, de 40 años, fue capturado en la calle tras una investigación que permitió identificarlo. Está acusado de abusar sexualmente de la menor de 15 años a la salida de un boliche. Por + Seguir en







El sospechoso fue detenido con los datos que aportaron otras víctimas al 911. Redes sociales

Un hombre fue detenido en Miramar acusado de violar a una adolescente de 15 años en la zona del muelle, mientras la chica estaba junto a un joven de su misma edad. Ambos fueron maniatados para que no se resistieran la ataque.

El sospechoso de 40 años fue capturado en el marco de un fuerte operativo de seguridad de la Policía bonaerense, que logró aprehenderlo como el culpable del abuso sexual. Fue identificado como Rodrigo Emmanuel Gómez Díaz.

El victimario fue aprehendido por orden del juez de Garantías N° 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini, quien tenía una perimetral sobre su último domicilio, ubicado sobre la calle 5 de esa localidad balnearia.

El hecho se produjo el jueves pasado, a la madrugada, cuando la pareja había salido del boliche de la ciudad balnearia y fue interceptada por un sujeto que los llevó hacia una zona donde no hay cámaras de seguridad. El hombre había escapado corriendo y con los celulares de los jóvenes.

La causa quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure, el equipo de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata y la SDDI Miramar, quienes lograron dar con el sospechoso. La víctima, que había viajada a la Costa Atlántica a pasar las vacaciones, es oriunda de la Ciudad de Buenos Aires.