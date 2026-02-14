Venezuela: familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre para pedir su liberación

Horas antes de que se inicie la protesta, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de 17 personas. Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos sostienen que aún hay otros 50 recluidos.

En Venezuela, los familiares de los presos mantienen una huelga de hambre frente a la cárcel donde están presos sus seres queridos.

Familiares de presos políticos en Venezuela iniciaron este sábado por la mañana una huelga de hambre frente a la cárcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en reclamo de la liberación sus parientes, quienes habían tomado la misma decisión de no ingerir alimentos la noche anterior.

Según explicaron los familiares, optaron por realizar esta protesta extrema como forma de presionar al Gobierno para que cumpla sus promesas de liberar a las personas que continúan tras las rejas, tal como se comprometió en el proyecto de ley de amnistía general, cuyo tratamiento en la Asamblea Nacional fue aplazado esta semana.

Los manifestantes aseguraron que la última vez que comieron fue durante la madrugada y adelantaron que no lo volverán a hacer hasta que sus parientes sean finalmente liberados. Mientras tanto, permanecerán frente al penal sentados sobre colchonetas, cubiertos del sol con paraguas y sosteniendo carteles que insisten sobre su reclamo.

Horas antes del inicio de la huelga de hambre, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez , había anunciado la liberación de unos 17 presos del penal Zona 7 de la PNB . Entre los beneficiados se encontraron José Elías Torres , secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la principal central obrera del país, y William Lozardo , un sindicalista de la construcción.

Los familiares de los presos venezolanos mantienen la protesta frente a la carcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana.

Otros que obtuvieron la libertad fueron Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá, dos jóvenes con trastorno del espectro autista , junto a la madre del último mencionado, Zulma Lasala.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos sostuvo que las últimas excarcelaciones resultaron insuficientes, ya que aún siguen recluidas unas 50 personas en la cárcel Zona 7 de la PNB. Además, adelantaron que mantendrán la protesta de hambre hasta que no salgan de prisión todos los que aún permanecen allí.

El Parlamento de Venezuela postergó una semana el debate sobre la amnistía a presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, postergó el debate y la votación de la Ley de Amnistía a presos políticos propuesta por la mandataria Delcy Rodríguez. "Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima", anunció el titular del Parlamento.

La medida podría abrir la puerta a una excarcelación masiva de presos políticos y aumenta la expectativa por la liberación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Los diputados debatieron por una hora antes de decidir postergar el tratamiento de proyecto de ley. Llegaron a dar lugar a una votación del cuerpo de mayoría chavista y a que algunos legisladores oficialistas expresaran su desacuerdo con algunos artículos.

Delcy Rodríguez Jorge Rodríguez Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez

La ley ya había sido aprobada en primera instancia el jueves pasado, pero necesita una segunda y definitiva discusión para ser aprobada.

La votación se paralizó en el artículo 7 de un proyecto con 13 puntos. Hubo desacuerdos por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia, ya que los diputados opositores plantearon que sería colocar a las víctimas de nuevo ante el sistema que los encarceló injustamente o los obligó al exilio.

El tratamiento de la norma se dio este jueves con marchas de estudiantes universitarios opositores y grupos chavistas en Caracas. La ONG Foro Penal estima que 431 presos políticos fueron liberados desde el 8 de enero.