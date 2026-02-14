Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín El capitán de la Selección argentina agasajó a su esposa con un obsequio especial durante el Día de los Enamorados. La empresaria rosarina compartió los detalles en sus redes sociales y despertó la admiración de millones de seguidores en todo el mundo. + Seguir en







La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales. Instagram: @antonelaroccuzzo

Lionel Messi sorprendió a Antonela Roccuzzo con un romántico regalo este 14 de febrero en su casa de Miami. El futbolista eligió un oso de peluche gigante y un ramo de flores coloridas para celebrar San Valentín, y la influencer publicó las imágenes del tierno presente en su cuenta oficial de Instagram.

La pareja oficializó su amor en 2012 y mantiene un perfil de afecto constante ante el público mundial. En esta oportunidad, el astro rosarino optó por un detalle clásico para reafirmar su compromiso con quien es su pareja desde adolescente. El obsequio incluyó rosas blancas, rojas y amarillas que decoraron el salón principal del hogar.

Antonela Roccuzzo Día de los enamorados: los regalos de Leo Messi a Antonela. Instagram: @antonelaroccuzzo Antonela Roccuzzo exhibió el gesto ante sus casi 40 millones de seguidores mediante una fotografía simple. La imagen mostró al enorme muñeco sobre un sillón junto al florero transparente con agua. La empresaria solo utilizó un emoji de corazón rojo para expresar su felicidad por el agasajo recibido.

Según informó la revista Caras, el festejo familiar también contó con la participación de los hijos del matrimonio. Ciro, el menor del clan, obsequió a su madre un dibujo colorido con formas de corazones entrelazados. Además, el niño escribió los nombres de todos los integrantes de la familia en la hoja.

El pequeño artista incluyó a Thiago, Mateo, sus padres y su propia firma en el papel decorado. Esta obra infantil reflejó la fuerte unión que caracteriza a los Messi en cada fecha especial del calendario, y Antonela valoró la creatividad de su hijo menor con otra publicación cargada de sentimiento genuino.