IR A
IR A

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

El capitán de la Selección argentina agasajó a su esposa con un obsequio especial durante el Día de los Enamorados. La empresaria rosarina compartió los detalles en sus redes sociales y despertó la admiración de millones de seguidores en todo el mundo.

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Instagram: @antonelaroccuzzo

Lionel Messi sorprendió a Antonela Roccuzzo con un romántico regalo este 14 de febrero en su casa de Miami. El futbolista eligió un oso de peluche gigante y un ramo de flores coloridas para celebrar San Valentín, y la influencer publicó las imágenes del tierno presente en su cuenta oficial de Instagram.

El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado. 
Te puede interesar:

Alerta en la Selección: Lionel Messi se lesionó y se suspendió un amistoso del Inter Miami

La pareja oficializó su amor en 2012 y mantiene un perfil de afecto constante ante el público mundial. En esta oportunidad, el astro rosarino optó por un detalle clásico para reafirmar su compromiso con quien es su pareja desde adolescente. El obsequio incluyó rosas blancas, rojas y amarillas que decoraron el salón principal del hogar.

Antonela Roccuzzo
Día de los enamorados: los regalos de Leo Messi a Antonela.

Día de los enamorados: los regalos de Leo Messi a Antonela.

Antonela Roccuzzo exhibió el gesto ante sus casi 40 millones de seguidores mediante una fotografía simple. La imagen mostró al enorme muñeco sobre un sillón junto al florero transparente con agua. La empresaria solo utilizó un emoji de corazón rojo para expresar su felicidad por el agasajo recibido.

Según informó la revista Caras, el festejo familiar también contó con la participación de los hijos del matrimonio. Ciro, el menor del clan, obsequió a su madre un dibujo colorido con formas de corazones entrelazados. Además, el niño escribió los nombres de todos los integrantes de la familia en la hoja.

El pequeño artista incluyó a Thiago, Mateo, sus padres y su propia firma en el papel decorado. Esta obra infantil reflejó la fuerte unión que caracteriza a los Messi en cada fecha especial del calendario, y Antonela valoró la creatividad de su hijo menor con otra publicación cargada de sentimiento genuino.

Antonela Roccuzzo

La historia de afecto entre Lionel y su esposa continúa como un ejemplo de estabilidad para sus admiradores, quienes en cada publicación de los famosos en redes sociales comentan con palabras de amor hacia la pareja. Ambos demuestran que los detalles simples fortalecen el noviazgo que nació hace décadas en la ciudad de Rosario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Golazo de Messi en el amistoso del Inter de Miami ante Barcelona de Guayaquil en su gira por Sudamérica

Video: el golazo de Messi en el amistoso del Inter de Miami ante Barcelona de Guayaquil

La evolución de CR7 y su icónico festejo con el paso del tiempo.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años: una carrera a puro gol y una rivalidad con Messi que marcó una era

últimas noticias

Sebastián Traverso nació en Castelli, en donde era reconocido deportivamente. 

Tragedia en la Ruta 2: quién era el joven futbolista que murió en un choque frontal

Hace 2 minutos
El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

Hace 22 minutos
Se registró un nuevo récord negativo en consumo de carne. 

Derrumbe histórico: el consumo de carne vacuna en Argentina cayó a su nivel más bajo en 21 años

Hace 39 minutos
Enrique Quique Felman, destacado periodista deportivo argentino, estuvo preso 12 días en Estados Unidos acusado de lavado de activos.

Quique Felman rompió el silencio tras ser liberado en Estados Unidos: "Soy inocente"

Hace 49 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 14 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3857 del sábado 14 de febrero de 2026

Hace 1 hora