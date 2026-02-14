Quique Felman rompió el silencio tras ser liberado en Estados Unidos: "Soy inocente"

El periodista deportivo argentino fue detenido y acusado de lavado de dinero a través de un casino en Las Vegas, en el marco de una causa que también involucraría a varios exfutbolistas de la Selección nacional.

El periodista deportivo argentino Enrique "Quique" Felman fue liberado este sábado en Estados Unidos , país donde fue detenido tras una acusación por el delito de lavado de activos, y realizó sus primeras declaraciones sobre la causa judicial, en la que también estarían vinculados otros exdeportistas nacionales. "Soy inocente", aseguró.

Desaparición de la madre de Savannah Guthrie: hallaron ADN de un tercero y crece la hipótesis del secuestro

"Quiero dejar en claro que nunca tuve la intención de participar en ninguna maniobra ilegal ni de perjudicar a nadie", aseguró Felman en diálogo con TyC Sports, la señal en la que desarrolla su carrera de periodista deportivo hace décadas. "He colaborado en todo momento con las autoridades, me presenté cuando fui requerido y cumplí con las obligaciones que se me indicaron para recuperar mi libertad", agregó.

El comunicador argentino estuvo detenido 12 días en el centro de reclusión Metro West de la ciudad de Miami, ubicado en el estado norteamericano de Florida, porque la Justicia de Estados Unidos sospecha que participó de una trama de lavado de activos vinculada al casino Resort World de Las Vegas, en Nevada.

A Felman se lo acusó de ser "promotor" de la casa de apuestas para captar a figuras destacadas del deporte argentino con el objetivo de asegurar presencias VIP. Los invitados recibían gratuitamente viajes y alojamiento, así como también una cuantiosa suma de dinero para utilizar dentro del casino.

"Nos daban tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público, posibilidad de pedir comida y también una tablet donde podía escuchar música, ver películas o hablar por teléfono", reveló Felman este sábado.

Una vez en libertad, el periodista deportivo aseguró que no tiene ningún vínculo con el lavado de dinero. "Soy inocente, fui víctima, acá estoy dando la cara, agradezco el apoyo incondicional de todas y todos", dijo Felman.

"Estoy dando la cara porque creo en la transparencia y en la verdad. Me considero una persona trabajadora, que hace años trabaja en los medios de comunicación y que jamás pondría en riesgo mi trayectoria profesional y mi nombre por situaciones ajenas a mis valores", concluyó.

Quique Felman es investigado por la Justicia de Estados Unidos: qué se sabe de la causa

La pesquisa judicial comenzó a partir de una transferencia de u$s1.000.000 relacionada con negocios ajenos a la profesión de Quique Felman en los medios de comunicación. Los agentes federales de Estados Unidos buscan rastrear el destino de ese capital y la conexión directa del periodista con una casa de apuestas de Nevada.

Según informó Rosario3, Felman habría cumplido un rol de "promotor" para captar figuras destacadas del deporte argentino con el fin de asegurar presencias VIP. En este esquema, los invitados obtenían pasajes, alojamiento gratuito y dinero en efectivo para utilizar dentro de las salas de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/2022391139459084622?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2022391139459084622%7Ctwgr%5Eae741a5691a87cc600be948bc2c3eff543c22400%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Fquique-felman-es-investigado-la-justicia-estados-unidos-que-se-sabe-la-causa-n229608&partner=&hide_thread=false Escándalo con Periodistas deportivos.

Se abrió una investigación en Estados Unidos por LAVADO DE ACTIVOS.



Hay varios ex jugadores y personas vinculados a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas



Invitaban a jugadores para “presencias en casinos… pic.twitter.com/CyEuaChebo — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 13, 2026

El conductor de LAM, Ángel de Brito, utilizó su cuenta de X para detallar las actividades que el periodista habría acordado con los profesionales del fútbol. "Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino", son algunas de las supuestas cláusulas que enumeró De Brito, quien además aseguró que habría "varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado involucrados en maniobras sospechosas".

Por su parte, Felman permaneció bajo custodia al momento de su arribo a suelo norteamericano para dar explicaciones sobre la documentación financiera bajo sospecha administrativa. Luego de exhibir los respaldos contables correspondientes, recuperó su libertad y no posee impedimentos legales para retornar a la República Argentina.

Desde el círculo íntimo del cronista afirmaron que la situación procesal tuvo un cierre favorable en esta instancia de declaración ante los organismos competentes. Sin embargo, el expediente administrativo mantiene su curso legal mientras los peritos oficiales completan la revisión de las transacciones bancarias detectadas.

Cómo funcionaría el rol de promotor por el que Quique Felman fue detenido en Miami, Estados Unidos

El comunicador habría funcionado como el nexo principal entre el establecimiento de apuestas y diversos exfutbolistas o representantes de futbolistas profesionales de alto perfil. El objetivo de estas maniobras consistía en atraer clientes con gran capacidad económica para promocionar el centro de entretenimientos internacional.

La causa genera mucho ruido en el periodismo deportivo debido a la posible mención de otros nombres famosos en las planillas de invitados. Hasta este momento, la Justicia de Estados Unidos no oficializó nuevas imputaciones ni ordenó detenciones adicionales contra terceras personas del ambiente futbolístico.