15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3857 del sábado 14 de febrero de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 14 de febrero de 2026.

Resultados del Loto Plus del sábado 14 de febrero de 2026.

Redes Sociales

Este sábado 14 de febrero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: los resultados del sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero de 2026

Loto Plus: resultados del sábado 14 de febrero de 2026

NÚMERO PLUS 9

Loto Tradicional del sábado 14 de febrero de 2026

Los números ganadores fueron: 02-15-24-32-42-45

6 aciertos: Vacante Premio: $147.909.679,04.-

5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $17.335.474,20.-

4 aciertos: 503 ganadores. Premio: $3.467.094,84.-

Loto Match del sábado 14 de febrero de 2026

Los números ganadores fueron: 09-10-13-24-44-45

6 aciertos: vacante. Premio: $7.075.729.084,11.-

5 aciertos: 1 ganador. Premio: $17.335.474,20.-

4 aciertos: 226 ganadores. Premio: $3.467.094,84.-

Loto Desquite del sábado 14 de febrero de 2026

Los números seleccionados fueron: 00-03-24-26-28-44

6 aciertos: vacante. Premio: $927.755.596,00.-

Loto Sale o Sale del sábado 14 de febrero de 2026

Los números ganadores fueron: 22-28-30-32-41-45

6 aciertos: 11 ganadores. Premio: $44.651.979,00.-

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 18 de febrero a las 22. POZO ESTIMADO: $24.663.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quién es la persona que ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus

Quién es la persona que ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus

Resultados del Loto Plus del sábado 14 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3855 del sábado 7 de febrero de 2026

Sebastián Traverso nació en Castelli, en donde era reconocido deportivamente. 

Tragedia en la Ruta 2: quién era el joven futbolista que murió en un choque frontal

Enrique Quique Felman, destacado periodista deportivo argentino, estuvo preso 12 días en Estados Unidos acusado de lavado de activos.

Quique Felman rompió el silencio tras ser liberado en Estados Unidos: "Soy inocente"

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes tormentas.

Se adelantan las lluvias en el AMBA: cómo sigue el clima el fin de semana largo

Melisa Anahí Sopérez, de 38 años, fue atacada dos veces en su casa.
play

Santa Fe: detuvieron a dos mujeres que intentaron asesinar a la hermana de un intendente

Rating Cero

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

El futbolista le obsequió una cartera de LV personalizada a su pareja.

Cuánto cuesta el regalo personalizado que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez por San Valentín

El actor no pudo soportar el colapso de su vida privada y el peso de sus adicciones.

Revelaron por qué Luciano Castro decidió internarse: "Sus hijos son el centro"

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.
play

Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

últimas noticias

Sebastián Traverso nació en Castelli, en donde era reconocido deportivamente. 

Tragedia en la Ruta 2: quién era el joven futbolista que murió en un choque frontal

Hace 2 minutos
El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

Hace 22 minutos
Se registró un nuevo récord negativo en consumo de carne. 

Derrumbe histórico: el consumo de carne vacuna en Argentina cayó a su nivel más bajo en 21 años

Hace 39 minutos
Enrique Quique Felman, destacado periodista deportivo argentino, estuvo preso 12 días en Estados Unidos acusado de lavado de activos.

Quique Felman rompió el silencio tras ser liberado en Estados Unidos: "Soy inocente"

Hace 49 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 14 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3857 del sábado 14 de febrero de 2026

Hace 1 hora