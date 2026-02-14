Loto Plus: resultado del sorteo 3857 del sábado 14 de febrero de 2026

Este sábado 14 de febrero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.
NÚMERO PLUS 9
Los números ganadores fueron: 02-15-24-32-42-45
6 aciertos: Vacante Premio: $147.909.679,04.-
5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $17.335.474,20.-
4 aciertos: 503 ganadores. Premio: $3.467.094,84.-
Los números ganadores fueron: 09-10-13-24-44-45
6 aciertos: vacante. Premio: $7.075.729.084,11.-
5 aciertos: 1 ganador. Premio: $17.335.474,20.-
4 aciertos: 226 ganadores. Premio: $3.467.094,84.-
Los números seleccionados fueron: 00-03-24-26-28-44
6 aciertos: vacante. Premio: $927.755.596,00.-
Los números ganadores fueron: 22-28-30-32-41-45
6 aciertos: 11 ganadores. Premio: $44.651.979,00.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 18 de febrero a las 22. POZO ESTIMADO: $24.663.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.