Cuándo se considera que la VTV está vencida y qué multa podés recibir

Cada año, muchos conductores dejan pasar el vencimiento por desatención o desconocimiento, sin dimensionar las consecuencias legales inmediatas que puede acarrear esta situación.

Conocé cuándo es el vencimiento exacto de la VTV.

  • La VTV es obligatoria en Argentina y certifica que el vehículo está en condiciones seguras; circular con el trámite vencido expone a multas y sanciones.
  • No existe período de gracia: la verificación se considera vencida al día siguiente de la fecha indicada en la oblea y el certificado.
  • Manejar con la VTV expirada puede implicar multas elevadas, retención de la licencia e incluso complicaciones con la cobertura del seguro ante un siniestro.
  • Para evitar infracciones, se recomienda revisar el cronograma según la terminación de la patente y pedir turno con anticipación.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un requisito obligatorio para poder circular legalmente en la Argentina. No se trata de un mero trámite administrativo, sino de una exigencia vinculada directamente con la seguridad vial, ya que certifica que los vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para transitar. Aun así, cada año numerosos conductores dejan vencer el plazo por desatención o falta de información actualizada, quedando expuestos a sanciones que podrían evitarse con una organización previa.

Datos claves sobre la VTV en Tucumán.
La normativa vigente, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, establece criterios estrictos y no contempla márgenes de tolerancia. Una vez superada la fecha de vencimiento indicada en la oblea, el vehículo pasa automáticamente a estar en infracción. Desde ese momento, pierde la habilitación para circular libremente y puede ser sancionado en cualquier control de tránsito.

vtv inspección.jpg

Circular con la VTV vencida puede derivar en multas significativas e incluso en la retención de la licencia de conducir. Además, ante un eventual siniestro, la falta de verificación al día puede afectar la cobertura del seguro, generando un riesgo económico y legal mayor. Por ese motivo, resulta clave consultar con anticipación el cronograma oficial —habitualmente organizado según la terminación de la patente— y gestionar el turno correspondiente antes de que expire la vigencia.

En qué momento la VTV pasa a considerarse vencida

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se considera expirada inmediatamente después de la fecha indicada en la oblea del parabrisas y en el certificado oficial. La legislación de tránsito en Argentina no prevé plazos de gracia ni períodos de tolerancia: una vez superado el día de vencimiento, el vehículo queda automáticamente en infracción. Desde ese momento, cualquier control policial o de tránsito puede derivar en una multa.

Muchos conductores suponen que existe cierto margen una vez finalizado el mes asignado según la terminación de la patente, pero esa interpretación es incorrecta. Tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, la vigencia es precisa y su incumplimiento constituye una falta grave. Circular con la VTV vencida puede implicar sanciones económicas elevadas y hasta la retención de la licencia, dado que el automóvil deja de estar habilitado para circular.

Para prevenir inconvenientes, se recomienda solicitar turno con anticipación, idealmente unas semanas antes de la fecha límite fijada en el cronograma oficial. El esquema de vencimientos se organiza de acuerdo con el último número de la patente, lo que facilita la planificación. Tener la VTV al día no solo responde a una exigencia legal, sino que también garantiza condiciones adecuadas de seguridad y preserva la cobertura del seguro ante cualquier eventualidad.

Los conductores deben prestar atención tanto a los montos actualizados como a las condiciones particulares que determinan descuentos.

Qué costos tiene la VTV en 2026 y cuáles son los cambios que se implementaron

Esto debés saber sobre los cambios en la VTV en 2026.

Cuáles son las modificaciones que tuvo la VTV y que están en vigencia desde febrero 2026

