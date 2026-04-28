28 de abril de 2026 Inicio
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Adiós a Ediciones de la Flor: la histórica editorial de Mafalda cierra sus puertas

Tras seis décadas de historia, la editorial anunció su cierre definitivo en la Feria del Libro. El sello fundado por Daniel Divinsky y Kuki Miller, que publicó a autores como Quino, Fontanarrosa y Rodolfo Walsh, se despide con una carta a sus lectores: “El mundo de los libros no es el mismo, y nosotros no somos los mismos ".

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Edciones de la Flor comenzó a publicar Mafalda en 1970.

Edciones de la Flor comenzó a publicar Mafalda en 1970.

La histórica editorial Ediciones La Flor cierra sus puertas tras seis décadas de historia. El sello fundado por Daniel Divinsky y Kuki Miller, que publicó a autores como Quino, Fontanarrosa y Rodolfo Walsh anunció su cierre definitivo en la Feria del Libro con una carta a sus lectores en una de las paredes del stand: “El mundo de los libros no es el mismo, y nosotros no somos los mismos ".

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Ediciones de la Flor estuvo presente en cincuenta ferias del libro, pese al exilio de sus fundadores durante la dictadura cívico militar. Después de acompañar a sus lectores por sesenta años, la edición del 2026 será la última vez en la que tendrán un stand con sus publicaciones. Los cambios tecnológicos, la fuga de autores y la decisión de los herederos terminaron con una de las editoriales históricas de la Argentina.

El sello, que publicó a Mafalda, a Fontanarrosa, a Rodolfo Walsh y muchos de los más importantes historietistas argentinos fue perdiendo a sus autores: la obra de Fontanarrosa pasó a Planeta, mientras que los herederos de Quino optaron por Penguin Random House. Por lo que la editorial fue fundada en 1966 por Daniel Divinsky y Kuki Miler cerrará sus puertas y se despide con una carta para sus lectores.

mafalda
Cómo luciría Mafalda en la vida real según la inteligencia artificial.

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"El mundo de los libros no es el mismo, y nosotros no somos los mismos. Nuestros autores más importantes han sido nuestra familia, pero sus herederos eligieron otros rumbos. Editar libros en la Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos. Hoy la tecnología y el estado de la economía exigen nuevos y muy diferentes desafíos, que resultan determinantes para una editorial que ha mantenido su independencia como bandera”, expresan sus fundadores en una de las paredes del stand.

“Nos despedimos sabiendo que nuestro legado vive en las nuevas editoriales fundadas por jóvenes que crecieron con nuestros libros, y que, esos libros que editamos con convicción y amor todos estos años, seguirán en las bibliotecas y la memoria de nuestros lectores”, concluye la carta para los lectores.

En el stand de la Feria del Libro de Ediciones La Flor por primera vez no se exhibe a Mafalda ni a Gaturro. En su lugar, ofrece primeras ediciones y títulos destacados de autores como Mario Levrero, Guillermo Saccomanno, Angélica Gorodischer y Salvador Benesdra, con precios que van de 8.000 a 15.000 pesos.

También hay mesas de liquidación y humor gráfico con obras de Daniel Guebel, Rubem Fonseca, Pablo de Santis, María Esther Gilio, Daniel Paz & Rudy, Crist y Garaycochea, la mayoría a 5.000 pesos.

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