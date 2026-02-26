26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La multa de CABA que puede alcanzar varios millones de pesos en 2026

La falta más severa puede superar los $3 millones y, además del impacto económico, contempla la quita de puntos y la eventual suspensión de la licencia de conducir.

Por
La iniciativa también representa un paso hacia una ciudad más digitalizada y conectada

La iniciativa también representa un paso hacia una ciudad más digitalizada y conectada, donde los trámites puedan resolverse de forma simple y desde cualquier lugar.

Redes sociales
  • En la Ciudad de Buenos Aires, las multas de tránsito mantienen valores elevados y se calculan en Unidades Fijas (UF), actualizadas según el precio de la nafta premium.

  • Desde septiembre, cada UF equivale a $798,51 y el cuadro tarifario seguirá vigente hasta el 2 de marzo de 2026, cuando se prevé una nueva revisión.

  • Exceder los 140 km/h en avenidas o autopistas urbanas es la infracción más grave, con sanciones que van de 400 a 4.000 UF.

  • La multa máxima puede alcanzar los $3.194.040, además de quita de puntos, posible suspensión de la licencia y cursos obligatorios de reeducación vial.

Infringir las normas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires implica hoy un impacto económico significativo para los conductores. Con un esquema que combina controles en la vía pública, radares y fotomultas, las sanciones mantienen montos elevados con el objetivo de desalentar maniobras imprudentes. Estos valores permanecerán vigentes hasta la próxima actualización general prevista para comienzos de marzo.

La provincia de Buenos Aires actualizó el esquema de multas.
Te puede interesar:

Las multas de tránsito más comunes ya están cerca del millón de pesos en Buenos Aires: cuánto cuestan

El monto de cada multa se determina a partir de la Unidad Fija (UF), un parámetro que se actualiza dos veces al año según el precio de la nafta premium. Desde el ajuste aplicado en septiembre, cada UF equivale a $798,51. Sobre esa base se calculan las infracciones, lo que permite que las penalidades acompañen la evolución de los combustibles y no pierdan incidencia frente al contexto inflacionario.

Multa Buenos Aires

El cuadro tarifario actual seguirá sin modificaciones hasta el 2 de marzo de 2026. Hasta entonces, faltas como estacionar en lugares prohibidos, exceder los límites de velocidad o utilizar el celular al conducir conservarán los valores fijados por la UF vigente. Una vez cumplido ese plazo, se prevé una nueva revisión que, de acuerdo con antecedentes recientes, podría incrementar nuevamente los importes.

Cómo es la multa de CABA que alcanza los 3 millones de pesos en 2026

Dentro del régimen vigente en la Ciudad de Buenos Aires, una de las faltas más severas es el exceso de velocidad extremo. Conducir a más de 140 km/h en avenidas o autopistas urbanas constituye la infracción más grave contemplada por el Código de Tránsito local. Por el nivel de riesgo que implica para quien maneja y para terceros, la sanción se ubica en el rango más alto: entre 400 y 4.000 Unidades Fijas (UF).

transito
Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Con la UF fijada en $798,51 —valor vigente hasta el 2 de marzo de 2026— la multa máxima puede alcanzar los $3.194.040. El importe definitivo dentro de esa escala queda sujeto a la evaluación del controlador de faltas, quien considera factores como antecedentes del conductor o la peligrosidad de la maniobra registrada por los radares. Debido a su gravedad, esta infracción no suele contemplar el beneficio de pago voluntario con reducción, por lo que corresponde abonar el total establecido.

Más allá del monto económico, superar los 140 km/h genera consecuencias administrativas inmediatas. La quita de puntos en el sistema de scoring es una de las más altas y puede derivar en la suspensión de la licencia, además de exigir la realización de cursos de reeducación vial. Desde el gobierno porteño sostienen que, a esas velocidades, la capacidad de reacción disminuye drásticamente y la distancia de frenado resulta incompatible con un entorno urbano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Verificar el estado de las multas es fundamental para mantener la situación administrativa en regla.

Cómo podés consultar las multas de tránsito que tengas en Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires.

Después del alivio, vuelve el calor a Buenos Aires con más de 30°: cómo seguirá el clima

La Ciudad controlará el presentismo docente con la huella digital.

Presentismo docente: CABA implementó la huella digital obligatoria en las escuelas públicas

La entrada costará 22.500 pesos. 

Como en Turquía, pero en Buenos Aires: llega el festival de globos aerostáticos BA Flota

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

Rating Cero

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Qué pasó con la producción de gran hermano

Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
play

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales.

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

últimas noticias

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Hace 9 minutos
Yerbatero González murió a los 49 años.

Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

Hace 25 minutos
play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Hace 26 minutos
Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Hace 33 minutos
Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Hace 50 minutos