En la Ciudad de Buenos Aires, las multas de tránsito mantienen valores elevados y se calculan en Unidades Fijas (UF), actualizadas según el precio de la nafta premium.





Desde septiembre, cada UF equivale a $798,51 y el cuadro tarifario seguirá vigente hasta el 2 de marzo de 2026, cuando se prevé una nueva revisión.





Exceder los 140 km/h en avenidas o autopistas urbanas es la infracción más grave, con sanciones que van de 400 a 4.000 UF.





La multa máxima puede alcanzar los $3.194.040, además de quita de puntos, posible suspensión de la licencia y cursos obligatorios de reeducación vial. Infringir las normas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires implica hoy un impacto económico significativo para los conductores. Con un esquema que combina controles en la vía pública, radares y fotomultas, las sanciones mantienen montos elevados con el objetivo de desalentar maniobras imprudentes. Estos valores permanecerán vigentes hasta la próxima actualización general prevista para comienzos de marzo.

El monto de cada multa se determina a partir de la Unidad Fija (UF), un parámetro que se actualiza dos veces al año según el precio de la nafta premium. Desde el ajuste aplicado en septiembre, cada UF equivale a $798,51. Sobre esa base se calculan las infracciones, lo que permite que las penalidades acompañen la evolución de los combustibles y no pierdan incidencia frente al contexto inflacionario.

El cuadro tarifario actual seguirá sin modificaciones hasta el 2 de marzo de 2026. Hasta entonces, faltas como estacionar en lugares prohibidos, exceder los límites de velocidad o utilizar el celular al conducir conservarán los valores fijados por la UF vigente. Una vez cumplido ese plazo, se prevé una nueva revisión que, de acuerdo con antecedentes recientes, podría incrementar nuevamente los importes.

Cómo es la multa de CABA que alcanza los 3 millones de pesos en 2026 Dentro del régimen vigente en la Ciudad de Buenos Aires, una de las faltas más severas es el exceso de velocidad extremo. Conducir a más de 140 km/h en avenidas o autopistas urbanas constituye la infracción más grave contemplada por el Código de Tránsito local. Por el nivel de riesgo que implica para quien maneja y para terceros, la sanción se ubica en el rango más alto: entre 400 y 4.000 Unidades Fijas (UF).

Con la UF fijada en $798,51 —valor vigente hasta el 2 de marzo de 2026— la multa máxima puede alcanzar los $3.194.040. El importe definitivo dentro de esa escala queda sujeto a la evaluación del controlador de faltas, quien considera factores como antecedentes del conductor o la peligrosidad de la maniobra registrada por los radares. Debido a su gravedad, esta infracción no suele contemplar el beneficio de pago voluntario con reducción, por lo que corresponde abonar el total establecido.

Más allá del monto económico, superar los 140 km/h genera consecuencias administrativas inmediatas. La quita de puntos en el sistema de scoring es una de las más altas y puede derivar en la suspensión de la licencia, además de exigir la realización de cursos de reeducación vial. Desde el gobierno porteño sostienen que, a esas velocidades, la capacidad de reacción disminuye drásticamente y la distancia de frenado resulta incompatible con un entorno urbano.