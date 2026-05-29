Hallaron en Santa Cruz un nuevo dinosaurio: era "primo" del velociraptor y pescaba en ríos y arroyos

Se trata de un depredador bípedo de aproximadamente 27 kilogramos y del tamaño de un ñandú, de entre 2 a 3 metros de largo.

Paleontólogos de Argentina y Japón descubrieron un nuevo dinosaurio "primo" de los velociraptores que vivió hace aproximadamente 66 millones de años en Santa Cruz . Fue bautizado como Kank australis , un depredador bípedo de aproximadamente 27 kilogramos y del tamaño de un ñandú.

Según explicaron los investigadores en el trabajo que publicaron en la revista Journal of Vertebrate Paleontology, los restos fueron encontrados en la formación Chorrillo cerca de El Calafate , provincia de Santa Cruz. Trabajaron en este descubrimiento miembros del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la Ciencia de Japón, la Fundación Félix de Azara y del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN).

Este nuevo ejemplar pertenece al período Cretácico, vivió entre 66 a 70 millones de años, el nombre elegido "Kank" significa " Ñandú anciano" según el dialecto tehuelche o aonikenk mientras que "Australis" hace referencia al territorio donde se encontró: el sur de la Patagonia.

Descubren un nuevo dinosaurio carnívoro en Santa Cruz Se llama Kank australis, un raptor bípedo mediano, del tamaño de un ñandú grande, que vivió hace unos 66 millones de años, justo antes de la gran extinción del Cretácico Sus fosiles fueron hallados por… pic.twitter.com/WP2EWSMRtn

En redes sociales, los paleontólogos del MACN Matías Motta y Federico Agnolín que también trabajaron en el hallazgo, explicaron que los restos fueron hallados en unas rocas que tienen cerca de 70 millones de años de antigüedad, pero dispersos, durante diferentes campañas a lo largo de los años desde 2018 a 2025.

Este ejemplar es un raptor que tiene un hocico alargado con dientes cónicos, muy diferentes a los dientes en forma de "cuchilla" que tiene sus primos velociraptors, y miden cerca de un centímetro.

"En el caso de Kank, una de las piezas más importantes fue una de las vértebras del cuello que nos brindó datos sobre el movimiento de este animal, lo encontramos prácticamente en medio de la nieve", aseguró Agnolín sobre la dificultad de la zona donde realizaron el trabajo de campo.

"No teníamos registros de estos animales ni en la provincia de Chubut ni en Santa Cruz. Así que estamos completando un rompecabezas, que por ahora, teníamos prácticamente sin conocerse", finalizó el paleontólogo.