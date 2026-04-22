Santiago Maratea pidió perdón por manejar sin cinturón y grabarse con el celular: "Toca reconocer mi error"

El influencer publicó un descargo a través de Instagram y pidió disculpas a las Madres del Dolor. El joven admitió su que su comportamiento al volante y reconoció que, si bien la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación preventiva de su licencia para conducir, aun no recibió ninguna notificación.

Santiago Maratea publicó un video en sus cuenta de Instagram para pedir disculpas por la polémica que inició al conducir sin cinturón de seguridad y grabarse con el teléfono . El joven reconoció su error públicamente luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmara la inhabilitación preventiva de su carnet habilitante.

" Me parece que hoy toca reconocer el error, hoy toca pedir disculpas. Estuvo mal que me haya grabado mientras manejaba y sin cinturón de seguridad", subrayó el mediático. El foco de la penalización estatal reside en la enorme difusión del contenido ante millones de usuarios que consumen sus historias diarias.

Maratea dirigió el mensaje, principalmente, a las Madres del Dolor por el impacto negativo de su accionar en la lucha que ellas lideran por la conciencia vial. "Aparezco yo como un gil, parece que haciendo apología a la imprudencia. Está mal lo que hice", admitió con un tono de arrepentimiento.

El influencer publicó una serie de historias en las que pidió disculpas, se reconoció menos violento y pidió que cesen los ataques contra su persona.

Respecto a su situación legal, el joven aclaró que todavía no recibió una notificación oficial sobre la quita de puntos o la suspensión de su registro de conducir: "No me llegó nada", afirmó. "No estoy pidiendo perdón por palabras escritas por mi abogado porque me sacaron el registro", aclaró para despegar su mensaje virtual de una estrategia judicial.

El creador de contenidos aseguró que prefiere hacerse cargo de sus actos más allá de las consecuencias que determine la justicia en las próximas horas. "Lo que está bien que haga es esto, reconocer mi error y pedir disculpas", concluyó el joven. Sin embargo, Maratea compartió dos historias más con un profundo análisis sobre su cambio de actitud, el trato de los medios de comunicación y la respuesta de los usuarios de las redes ante su irresponsabilidad.

Maratea: el proceso de cambio personal y la relación con los medios

En una segunda story, el influencer reflexionó sobre la transformación que tuvo en su personalidad durante el último tiempo y cómo esto afecta su manera de responder ante las críticas. "Vieron que yo antes era una persona mucho más reaccionaria impulsiva, en internet me peleaba con todo el mundo, ganaba todas las discusiones, era mucho más violento", recordó.

Maratea señaló que en los últimos años modificó sus hábitos y su forma de comunicar, aunque todavía se siente desorientado cuando recibe comentarios negativos sobre sus acciones. "No me sale más ser así de impulsivo y violento de ir al choque como iba antes. Los medios de comunicación hace 2 años son muy injustos conmigo", lamentó.

El joven intenta reaccionar de una manera que sea equilibrada entre la búsqueda de humildad y el reconocimiento de sus falencias. "A veces me la dan entre todos sin siquiera un argumento ni una justificación y son muy violentos conmigo. Sin embargo, no me sale reaccionar como antes", explicó.

El mensaje ante la violencia en las redes sociales

Maratea también dedicó unas palabras a los usuarios que lo atacan reiteradamente en la red social X y cuestionó el ensañamiento que percibe diariamente. "Hay todo un grupo de gente en X que hace 2 o 3 años se suben al tren de violencia que proponen los medios", denunció con visible malestar.

A pesar del enojo por el tono de sus haters, el influencer mantuvo su postura inicial sobre la gravedad de su falta al frente del vehículo motorizado. "Sin embargo, tienen razón, no debería haber subido un video mientras manejaba y menos sin el cinturón de seguridad. Gente me voy a bañar, chau", cerró.

El polémico video de Santiago Maratea al volante y sin cinturón