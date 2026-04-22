22 de abril de 2026 Inicio
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Detuvieron en CABA a un acusado por el crimen del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo y quedó a disposición de la Justicia. El exsenador fue atacado a balazos en 2025 mientras realizaba un acto de campaña en Bogotá.

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Miguel Uribe Turbay fue asesinado en 2025.

Miguel Uribe Turbay fue asesinado en 2025.

Un ciudadano colombiano fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires, acusado de haber estado involucrado en el asesinato a balazos del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay en junio de 2025. El arresto se produjo ya que tenía pedido de captura internacional.

El hombre de aproximadamente 55 años fue captado por las cámaras de seguridad. 
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El hombre imputado, identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, quedó detenido y a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, que intervendrá en el trámite de cooperación internacional y un eventual proceso de extradición. Por lo pronto, la detención fue concretada en el marco de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, a cargo de la fiscal general Tamara Ahimará Pourcel.

La Fiscalía profundizó las tareas investigativas en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y encomendó diligencias al Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. También habilitó canales de cooperación internacional y el intercambio de información con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Miguel Uribe Turbay senador Colombia

Uribe Turbay fue víctima de un atentado cuando en un acto político en Bogotá recibió varios disparos en la cabeza. Inmediatamente, uno de los líderes de la oposición fue atendido de urgencia en la Clínica Medicentro, de la capital colombiana, y luego trasladado al Hospital Fundación Santa Fe, donde finalmente falleció.

El político, miembro del partido opositor Centro Democrático, asistía en la localidad de Fontibon a un evento político, cuando fue herido de bala en la cabeza. El equipo de campaña de Uribe confirmó que durante el acto de campaña, en el que estaba siendo acompañado por ciudadanos y otros políticos del partido, un hombre se acercó al precandidato político y le disparó en varias oportunidades.

El precandidato presidencial, afín a las políticas de derecha y férreo opositor al gobierno de Gustavo Petro, formaba parte de su campaña en Bogotá de cara a las elecciones para Presidente de 2026, en el que asistieron concejales y otros políticos de la derecha política del país.

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