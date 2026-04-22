22 de abril de 2026 Inicio
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Homofobia, racismo y misoginia: qué compartía en redes el joven que mató a su novia y se suicidó en Rosario

Valentín Alcida y Sophia Civarelli tenían 22 años y convivían. El año anterior al femicidio, el joven difundió en X discursos de odio a las personas negras, a la comunidad LGBT+ y a las mujeres. Cuál es la hipótesis de la fiscal.

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Valentín Alcida.

Valentín Alcida.

"Los putos no deberían opinar", "Acá no los queremos ni los recibimos con los brazos abiertos", "Cuando todo se complica, buscan al hombre protector" son algunos de los tuits que publicaba Valentín Alcida, el joven cordobés que mató a su novia Sophia Civarelli en Rosario el último jueves y luego se suicidó tirándose del balcón de una amiga.

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Alcida administraba el perfil @AlcidaValen en X, donde compartía publicaciones racistas, xenofóbicas, homofóbicas y misóginas. El joven de 22 años se enorgullecía de discriminar personas negras, inmigrantes, al colectivo LGBT+ y a las mujeres. Se presentaba a sí mismo como "argentino y de derecha" y respaldaba al gobierno de Javier Milei, en especial a Las fuerzas del Cielo.

Valentín Alcida Tuits 10
Tuit racista de Valentín Alcida.

Tuit racista de Valentín Alcida.

"Si sos de Venezuela, Bolivia o Paraguay, por ejemplo, deberías volver a tu país y exigir condiciones óptimas en tu suelo, no en el mío. Acá no los queremos ni los recibimos con los brazos abiertos. La prioridad siempre será el argentino", le había respondido en 2025 a una cuenta de noticias venezolana que criticaba la reforma migratoria de Milei.

A un usuario que criticó la violencia en la liga UFC le contestó: "Los putos no deberían opinar". En la misma línea, retuiteó la imagen de una bandera LGBT+ prendida fuego.

Valentín Alcida Tuits 5
Retuit de Valentín Alcida.

Retuit de Valentín Alcida.

Tras el femicidio tomaron especial relevancia las publicaciones de odio y rechazo hacia las mujeres y los memes sobre femicidio que retuiteó meses antes de matar a su novia. Uno de ellos tenía la leyenda "Tal vez el femicidio te hará reflexionar" en respuesta a una usuaria que señalaba la doble moral en torno a la infidelidad de hombres y mujeres.

Tampoco creía en la amistad entre hombres y mujeres. "Cualquier chabón que se le acerque a tu wacha es potencial pajero que se la quiere garchar, no avivo más", retuiteó Alcida el año pasado en respuesta a una usuaria que lamentaba que alguien que consideraba amigo le había manifestado atracción sexual.

Valentín Alcida Tuits 6
Meme sobre femicidio compartido por Valentín Alcida en 2025 en X.

Meme sobre femicidio compartido por Valentín Alcida en 2025 en X.

Qué determinó la fiscal sobre el femicidio de Sophia Civarelli

La fiscal Carla Ranciari determinó que Alcida asesinó a su novia el jueves por la tarde, estuvo varias horas junto al cuerpo, adulteró la escena y recién en la madrugada del viernes fue a la casa de su amiga, donde se quitó la vida. La investigación sigue en curso, pero la hipótesis principal se mantiene como femicidio seguido de suicidio.

Las amigas de Sophia adelantaron a los medios de comunicación que llevarán a cabo una movilización el próximo viernes a las 17 en la plaza 25 de Mayo de Rosario. También cuestionaron los tuits que publicaba el joven y responsabilizaron a su familia.

Historia amigas Sophia Rosario
La crítica de las amigas de Sophia Civarelli.

La crítica de las amigas de Sophia Civarelli.

Según los últimos datos de la investigación, el joven mató a Sophia de un puntazo en el cuello el jueves, entre las 18 y las 20, según lo estimado por el Instituto Médico Legal de Rosario, donde se hizo la autopsia de la víctima bajo protocolo de femicidio. El cuerpo fue encontrado el viernes a las 6 en el departamento en el que convivía la pareja.

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