Otro argentino detenido en Brasil por insultos racistas Un hombre de 67 años se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de una resolución judicial tras agredir verbalmente a una ciudadana local en un supermercado de Río de Janeiro. Por + Seguir en







El hombre se llama Luis Haile y tiene 67 años.

La Guardia Municipal de Río de Janeiro arrestó el miércoles a Luis Haile, un ciudadano argentino de 67 años radicado en Brasil. El operativo ocurrió como respuesta a un episodio de presunto racismo en el barrio de Copacabana.

El conflicto se originó el martes en un supermercado cercano a la playa. Haile mantuvo una fuerte discusión en la fila de las cajas con una mujer brasileña que compraba productos para terceros a través de una aplicación.

Un problema de la cajera del comercio retrasó las compras y desató la furia del agresor. En ese instante, el hombre atacó a la clienta y le dijo "negra puta".

Un compatriota de Haile presenció la agresión y decidió alertar a las autoridades de inmediato. En consecuencia, el atacante enfrenta cargos por "injuria racial" y permanece en prisión domiciliaria.

La ley brasileña penaliza los ataques discriminatorios Con la reforma de la Ley 14.532, la Justicia del país vecino equiparó la "injuria racial" con el delito de racismo. Esta modificación legal implica penas de entre dos y cinco años de prisión para los acusados.