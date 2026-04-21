21 de abril de 2026 Inicio
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Le suspendieron la licencia a Santiago Maratea por filmarse mientras manejaba

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó que le inhabilitaran su carnet por conducción imprudente, ya que además lo hacía sin cinturón de seguridad.

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Santiago Maratea se filmó mientras manejaba.

Santiago Maratea se filmó mientras manejaba.

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea luego de que el influencer se grabara a sí mismo mientras manejaba y tampoco llevaba cinturón de seguridad.

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El organismo asegura que es una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449). En las imágenes también se evidencia que circula sin cinturón de seguridad, el principal dispositivo de seguridad pasiva, según explicaron.

Según estudios del Observatorio Vial, el uso del celular es el principal factor de distracción al volante. En el comunicado de ANSV, explican que en Argentina, los relevamientos muestran que su incidencia viene en aumento, alcanzando hasta el 25% de los conductores en algunos corredores viales.

Maratea publicó el video en sus propias redes sociales, en las cuales tiene más de tres millones de seguidores y asegura: Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

Ante esto, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. Para recuperarla, deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir.

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