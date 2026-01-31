El insólito escándalo que tiene a Santi Maratea contra las cuerdas: "Me hago responsable" El influencer pasó de ser el abanderado de las causas justas a ser perseguido porque no cumplió con lo pactado con sus seguidores. + Seguir en







El influencer quedó atrapado en una especie de corralito con su nuevo emprendimiento textil.

El influencer Santiago Maratea pasó de ser el el "héroe" de las causas justas a ser acusado de "estafador", ya que vendió un producto en redes y luego no pudo afrontar las entregas. "Me hago responsable", reconoció en un video viral.

El mediático hizo su descargo para responder a los usuarios que lo tildaban de ladrón por no entregar los trajes de baño de su emprendimiento, lanzado en diciembre pasado. "Aunque sea una sola persona, quiero resolverlo porque confiaron en mí. Me hago responsable de mi bolsillo", anunció.

En un video que se volvió viral, aseguró: "El dueño me dijo que le tuviera paciencia para despacharlos, porque estaba con ese problema... Aunque sea una, yo quiero resolver este problema porque entiendo que han confiado en mí y yo no los quiero defraudar, ni que me digan que estoy cagando a nadie”, remarcó en su descargo.

