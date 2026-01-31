IR A
El insólito escándalo que tiene a Santi Maratea contra las cuerdas: "Me hago responsable"

El influencer pasó de ser el abanderado de las causas justas a ser perseguido porque no cumplió con lo pactado con sus seguidores.

El influencer quedó atrapado en una especie de corralito con su nuevo emprendimiento textil.

El influencer Santiago Maratea pasó de ser el el "héroe" de las causas justas a ser acusado de "estafador", ya que vendió un producto en redes y luego no pudo afrontar las entregas. "Me hago responsable", reconoció en un video viral.

El mediático hizo su descargo para responder a los usuarios que lo tildaban de ladrón por no entregar los trajes de baño de su emprendimiento, lanzado en diciembre pasado. "Aunque sea una sola persona, quiero resolverlo porque confiaron en mí. Me hago responsable de mi bolsillo", anunció.

En un video que se volvió viral, aseguró: "El dueño me dijo que le tuviera paciencia para despacharlos, porque estaba con ese problema... Aunque sea una, yo quiero resolver este problema porque entiendo que han confiado en mí y yo no los quiero defraudar, ni que me digan que estoy cagando a nadie”, remarcó en su descargo.

Embed

Maratea solo vendió 25 unidades y, de ellas, 10 compradores le reclamaron que nunca les entregó el producto. El influencer le echó la culpa a la fábrica, que sufrió un robo y, según el joven, dejaron de responder los mensajes. En medio de la crisis textil que vive Argentina, Maratea confesó que subestimó la estructura que necesita para llevar adelante su negocio.

Cuál es el nuevo emprendimiento de Santi Maratea

El influencer Santi Maratea lanzó un emprendimiento de trajes de baño para hombres el año pasado, que nació de la necesidad de contar con una prenda que le quedara por debajo de la rodilla, algo que no encontraba en el mercado local. Con este proyecto en mente, fue a buscar a un fabricante para producirlos. El mínimo era de 200 unidades y solo vendió 25, por lo que tuvo que ofrecerlos a través de la tienda online Fanáticos.

