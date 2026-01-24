La impresionante transformación de Santi Maratea: "Como en el colegio, ¿me bancan?" El influencer sorprendió con una fuerte renovación estética y volvió a exponerse en redes con definiciones personales que marcan un nuevo rumbo para este año. + Seguir en







La renovación estética marcó un quiebre con su imagen más reconocida.

Santi Maratea mostró un cambio de imagen que dejó atrás su look más característico.

El influencer explicó por qué decidió volver a un corte clásico y funcional.

La transformación coincidió con un momento de introspección personal.

También reactivó su deseo de formar una familia y habló de su situación sentimental. Santi Maratea sorprendió a su comunidad al mostrar una transformación estética radical, dejando atrás su histórica melena para apostar por un corte mucho más simple, inspirado en el look que usaba durante su etapa escolar. La decisión marcó un quiebre con una imagen que lo acompañó durante años y que se había convertido en uno de sus sellos personales.

El cambio no pasó inadvertido y fue compartido directamente en sus redes sociales, donde el influencer explicó los motivos detrás de la decisión. Según dejó entrever, la elección estuvo atravesada por la búsqueda de mayor comodidad en el día a día, el cansancio que le generaba mantener el pelo largo y la necesidad de simplificar rutinas en un momento de replanteos personales.

La renovación de imagen llega en pleno verano y se suma a otras definiciones recientes de Maratea, que en los últimos meses volvió a exponer aspectos íntimos de su vida, su presente emocional y sus proyectos a futuro. En ese marco, el nuevo look aparece como una señal más de una etapa de cambios que excede lo estético y apunta a decisiones de mayor profundidad.

Maratea El influencer compartió el cambio de look a través de sus redes sociales. Instagram Santi Maratea busca novia porque quiere ser padre El influencer confirmó, hace un mes, que atraviesa un nuevo momento personal y que está enfocado en cumplir uno de sus grandes deseos: convertirse en padre. A sus 32 años, Maratea reveló que se encuentra soltero y que decidió abrir la búsqueda de pareja a través de sus redes sociales, con el objetivo de formar una familia numerosa.

Incluso habló de su deseo de tener entre seis y once hijos, un proyecto que considera posible tanto desde lo económico como desde lo emocional. En ese contexto, reconoció que uno de los principales desafíos que enfrenta es el miedo al compromiso, una dificultad que trabaja en terapia desde hace más de tres años, según contó públicamente.

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos Santi Maratea habló de su presente personal y su deseo de formar una familia. Instagram Lejos de esquivar el tema, el influencer se mostró autocrítico y dejó en claro que su intención es avanzar sin ocultar sus contradicciones, en un proceso personal que combina exposición pública, cambios de imagen y decisiones de fondo.