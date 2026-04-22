22 de abril de 2026 Inicio
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Franco Colapinto recorrió las obras del nuevo Autódromo: "Estamos llevando adelante un sueño"

La Ciudad de Buenos Aires aspira a ser nuevamente sede de grandes competencias. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recibió al piloto de Fórmula 1 para mostrarle el avance de los trabajos y el circuito diseñado para la exhibición del domingo 26 de abril.

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La Ciudad avanza con obras para atraer a la F1 y al MotoGP. 

La Ciudad avanza con obras para atraer a la F1 y al MotoGP. 

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recibió al piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto y lo acompañó en una recorrida por las obras del nuevo Autódromo de la Ciudad. El proyecto avanza con la meta de recuperar competencias internacionales y concretar el sueño de que la F1 vuelva a correr en Buenos Aires.

Franco Colapinto y Maia Reficco
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Franco llegó al país para participar de la exhibición que realizará el domingo 26 de abril en Palermo con un auto de Fórmula 1, el "Colapinto Road Show". En paralelo, la gestión de Macri en la ciudad porteña impulsa la modernización del circuito Oscar y Juan Gálvez, para posicionarse como uno de los más avanzados de América Latina.

“Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando”, aseguró el jefe de Gobierno porteño y acompañó sus palabras con un posteo en redes sociales.

Según anticipó Jorge Macri, en Palermo habrá más personas viendo el Road Show de Colapinto que en toda la Fórmula 1: "Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina”, aseguró.

Por otra parte, el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes afirmó que la Ciudad de Buenos Aires está cumpliendo un sueño al volver a poner en condicones el autódromo e intentar recuperar la categoría de sede internacional de la competencia: "Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo. Todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más espacios para hacer actividades, más competencias y más deportistas”.

Jorge Macri - Franco Colapinto

A partir de las 9 de la mañana del domingo el público argentino podrá ingresar al circuito del barrio de Palermo para ver a Franco Colapinto corriendo por la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, y la Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, pasando por el Monumento a los Españoles. Se trata de la primera exhibición después de 14 años un circuito callejero.

Los organizadores del mega evento recomiendan llegar en transporte público —colectivos o Subte línea D hasta Plaza Italia— y recuerdan que no se permite acampar, llevar paraguas ni venta ambulante. En las Fan Zones de Plaza Seeber y Plaza Sicilia habrá pantallas, shows musicales, DJs, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y carros con propuestas gastronómicas.

Un autódromo de competición

La renovación del Autódromo porteño se encuentra en obra con el objetivo de transformarse en uno de los más modernos del continente y recuperar competencias internacionales como la Fórmula 1 y el MotoGP. Los trabajos comenzaron en enero con la demolición de estructuras antiguas y continúan con la construcción de nuevos boxes, modificaciones en la pista, mejoras de seguridad y ampliación de accesos.

El proyecto que lidera la administración de Jorge Macri busca la homologación de la FIA y la FIM, con la meta de que el MotoGP regrese en 2027 tras 28 años y que la F1 vuelva a correr en Buenos Aires, consolidando a la Ciudad como Capital Mundial del Deporte.

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