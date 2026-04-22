Preocupación en Brasil: otra figura se lesionó y está en duda para el Mundial 2026

El futbolista, que sufrió un problema físico con su equipo, se sometió a estudios médicos que confirmaron el inconveniente. Podría sumarse a la baja de Rodrygo, quien no jugará la Copa del Mundo.

El delantero de la Selección de Brasil Estevão , quien se desempeña en Chelsea , se lesionó durante el triunfo 1-0 de su equipo sobre Manchester United por la fecha 33 de la Premier League y corre un serio riesgo de perderse el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá , que comenzará el 11 de junio.

Estevão fue reemplazado durante el partido entre Chelsea y Manchester United ya que sufrió un problema físico, por el cual se sometió a análisis médicos que confirmaron que padece una lesión grado 4 en el tendón de la corva. Los Azules no detallaron el tiempo de recuperación del jugador, aunque este tipo de inconvenientes suele mantener alejados de las canchas a los futbolistas por entre tres y seis meses, por lo que no llegaría a ser convocado por Carlo Ancelotti para la cita mundialista.

La lesión del juvenil de 18 años representa un nuevo cachetazo para la Verdeamarela, ya que en marzo Rodrygo Silva de Goes , otra gran figura de Brasil, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y del menisco externo de la rodilla derecha durante un encuentro con Real Madrid. De esta manera, quedó descartado para lo que resta de la temporada y para el Mundial.

Según el parte médico difundido por la Confederación Brasileña de Fútbol en aquel entonces, la articulación presentaba una afectación total del ligamento cruzado anterior, lo que obligó a una intervención quirúrgica y a un proceso de rehabilitación estimado en alrededor de seis meses.

Se lesionó Lamine Yamal y encendió las alarmas en España: ¿llega al Mundial?

La estrella de la Selección de España, Lamine Yamal, encendió las alarmas a menos de dos meses de disputarse el Mundial 2026: se retiró lesionado a los 45' del primer tiempo en la victoria del Barcelona por 1-0 sobre Celta de Vigo, por la fecha 33 de La Liga, y crece la incertidumbre por su presencia en la cita mundialista.

El astro español, de 18 años, provocó consternación en el Spotify Camp Nou al pedir el cambio tras convertir el gol que le dio el triunfo al equipo catalán. El asombro se instaló en el estadio, ya que el delantero pidió el cambio enseguida y ni siquiera festejó el penal convertido.

Por el contrario, se tiró al suelo y se tocó la parte posterior de la pierna izquierda, en la zona de los isquiotibiales. La escena causó estupor en los hinchas del Barca y en toda España a 50 días del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Sus compañeros lo rodearon y, tras ser examinado por el cuerpo médico catalán, se retiró del campo de juego a los 45' del primer tiempo, reemplazado por el jugador sueco Roony Bardghji.