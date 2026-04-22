¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años En un contexto donde la maternidad suele idealizarse, su testimonio aporta una cuota de realidad necesaria. + Seguir en







"Todo cambia": Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

Sol define este cambio como la pérdida de la relación tal cual existía antes de ser padres, aceptando que el tiempo disponible ya no es el mismo.

La conductora admitió que coordinar momentos a solas es sumamente difícil debido a los horarios laborales de Guido y el ritmo del bebé.

"Terminás destruida", confesó Sol al describir la rutina de alimentar, bañar y dormir a su hijo, lo que anula la energía para otras actividades.

El mano a mano entre ambas figuras permitió un clima de confianza donde Sol pudo mostrarse vulnerable respecto a su realidad matrimonial. La popular panelista y figura de la televisión Sol Pérez ha vuelto a ser el centro de la escena mediática tras abrir su corazón sobre las transformaciones que ha atravesado su relación de pareja. Lejos de los rumores de crisis, Sol decidió compartir con total honestidad cómo la llegada de su primer hijo ha reconfigurado su vínculo matrimonial.

La panelista destacó que, si bien el primer año como madre fue un desafío para la intimidad y el tiempo a solas, la clave ha sido la comunicación y el apoyo mutuo. En este momento, donde Sol ha logrado equilibrar su exitosa carrera profesional con la crianza, su relato busca empatizar con miles de parejas que atraviesan procesos similares.

Qué dijo Sol Pérez respecto a la crisis que vive con su pareja Sol Pérez Guido Mazzoni Sol Pérez y Guido Mazzoni. Sol Pérez recientemente brindó una entrevista reveladora junto a Pampita, donde abordó sin filtros los desafíos que enfrenta su matrimonio con Guido Mazzoni tras la llegada de su hijo, Marco.

Con una honestidad brutal, Sol describió esta etapa como un "duelo", señalando que la dinámica de pareja ha sufrido una transformación irreversible debido a las exigencias de la crianza. La falta de tiempo y el agotamiento físico han puesto a prueba la intimidad de la pareja, quienes a dos años de su casamiento, se encuentran en pleno proceso de adaptación para no perder su esencia como compañeros frente a la omnipresencia del rol materno.

La panelista confesó que la rutina diaria, centrada exclusivamente en las necesidades del bebé, deja poco margen para el encuentro romántico, llegando a calificar como "casi imposible" el coincidir en momentos de soledad. Sin embargo, lejos de rendirse ante el desgaste, Sol reveló que están trabajando activamente en reconectar, estableciendo "salidas mensuales" como una estrategia para fortalecer el vínculo.

En este 2026, su testimonio resuena como una voz necesaria que desmitifica la maternidad perfecta y pone sobre la mesa la importancia de cuidar la pareja en medio del caos del hogar.