Mar del Plata: una mujer descubrió por las cámaras el robo de su local Una comerciante cuyo negocio se encuentra en liquidación, fue alertada por la alarma y descubrió a través de su celular cómo un ladrón ingresaba a cara descubierta y se llevaba el dinero de la caja registradora. “Hay un tipo adentro”, exclamó al ver las imágenes en vivo. El local, que ya había decidido cerrar sus puertas por la crisis económica, sufrió además el robo de la recaudación de las últimas semanas. Por + Seguir en







Las cámaras de seguridad del local captaron las imágenes del robo.

Una comerciante de un local de ropa en liquidación vio a través de su celular como un ladrón a cara descubierta le robaba el dinero de la caja registradora. Alertada por la empresa de alarmas, se contactó con su socias para advertirles la situación: "La puta madre, boluda, hay un tipo adentro”, exclamó.

Flipa Bikinis es un negocio de indumentaria femenina que tiene toda su mercadería en liquidación debido a la crisis económica que atraviesa la industria. Tras varios meses de lucha por sostener el local a flote, las dueñas decidieron poner toda la ropa en liquidación para afrontar los gastos y cerrar de manera definitiva el local. A esa difícil situación se le sumó en las últimas horas el robo del dinero recaudado tras el ingreso de un ladrón a local.

El video del robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y publicado en las redes sociales de la marca de ropa. "Nos entraron a robar. Sí, otro golpe en medio de un cierre que ya viene siendo una montaña rusa. Pero si algo tenemos claro es que nada nos va a sacar las ganas, la fuerza ni la alegría de seguir adelante", escribieron en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FLIPA BIKINIS ® (@flipabikinis) El robo sucedió el viernes pasado en calle Garay, en la zona comercial de la calle Güemes, Mar del Plata. La alarma alertó a la dueña del comercio sobre la situación. Luego, la propietaria se contactó con sus socias para ponerlas al tanto y en el momento en que estaba revisando su celular, pudo ver al ladrón adentro de su negocio y robándose el dinero de la caja registradora.