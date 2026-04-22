Mar del Plata: una mujer descubrió por las cámaras el robo de su local

Una comerciante de un local de ropa en liquidación vio a través de su celular como un ladrón a cara descubierta le robaba el dinero de la caja registradora. Alertada por la empresa de alarmas, se contactó con su socias para advertirles la situación: "La puta madre, boluda, hay un tipo adentro”, exclamó.
Flipa Bikinis es un negocio de indumentaria femenina que tiene toda su mercadería en liquidación debido a la crisis económica que atraviesa la industria. Tras varios meses de lucha por sostener el local a flote, las dueñas decidieron poner toda la ropa en liquidación para afrontar los gastos y cerrar de manera definitiva el local. A esa difícil situación se le sumó en las últimas horas el robo del dinero recaudado tras el ingreso de un ladrón a local.
El video del robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y publicado en las redes sociales de la marca de ropa. "Nos entraron a robar. Sí, otro golpe en medio de un cierre que ya viene siendo una montaña rusa. Pero si algo tenemos claro es que nada nos va a sacar las ganas, la fuerza ni la alegría de seguir adelante", escribieron en Instagram.
El robo sucedió el viernes pasado en calle Garay, en la zona comercial de la calle Güemes, Mar del Plata. La alarma alertó a la dueña del comercio sobre la situación. Luego, la propietaria se contactó con sus socias para ponerlas al tanto y en el momento en que estaba revisando su celular, pudo ver al ladrón adentro de su negocio y robándose el dinero de la caja registradora.
El delincuente forzó la puerta y a cara descubierta asaltó el lugar por la madrugada. Cuando sonó la alarma, se fue corriendo. “Chicas me están llamando de la alarma. Parece que no está sonando desde hoy. A ver voy a abrir las cámaras a ver qué onda. ¿A ustedes también las están llamando?“, dice una de las dueñas en un audio de whatsapp que filtraron a redes sociales.
“La puta madre, boluda, hay un tipo adentro", exclamó sorprendida y sin saber qué hacer.El robo fue difundido en redes sociales, donde las dueñas compartieron el video junto con un mensaje a sus clientes.