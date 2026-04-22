22 de abril de 2026 Inicio
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La Bancaria anunció un paro para este lunes: cómo afecta a los bancos

El gremio encabezado por Sergio Palazzo confirmó la medida de fuerza, debido a un conflicto con el Banco Central. También advirtó que podría convocar a más ceses de actividades si no se alcanza un acuerdo.

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La Bancaria anunció un paro para este lunes.

La Bancaria anunció un paro para este lunes.

La Asociación Bancaria, el gremio de los trabajadores de los bancos encabezado por Sergio Palazzo, anunció un paro por 24 horas para este lunes en los tesoros regionales de la Argentina, debido a que denunciaron que las autoridades del Banco Central advirtieron que 32 personas podrían ser despedidas por el cierre de 12 sedes regionales.

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En un comunicado, la Asociación Bancaria confirmó la medida de fuerza: "Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar el día lunes 27 de abril un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país".

En tal sentido, explicó el alcance de la huelga. "Por lo tanto no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria", señaló el sindicato.

La Bancaria comunicado paro
El comunicado de La Bancaria.

El comunicado de La Bancaria.

También marcó que podría convocar a otros ceses de actividades: "De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales".

"Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios", concluyó La Bancaria.

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