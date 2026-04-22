22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Se lesionó Lamine Yamal y encendió las alarmas en España: ¿llega al Mundial?

A menos de dos meses de la cita mundialista, el astro español sintió una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda y salió reemplazado en el partido entre Barcelona y Celta, por La Liga de España.

Por
El delantero de 18 años fue reemplazado a los 45 del primer tiempo.

El delantero de 18 años fue reemplazado a los 45' del primer tiempo.

La estrella de la Selección de España, Lamine Yamal, encendió las alarmas a menos de dos meses de disputarse el Mundial 2026: se retiró lesionado a los 45' del primer tiempo en la victoria del Barcelona por 1-0 sobre Celta de Vigo, por la fecha 33 de La Liga, y crece la incertidumbre por su presencia en la cita mundialista.

El islam desempeña un papel político importante en Argelia y se pueden identificar tres perspectivas. La primera es la islamista, que considera al islam como una religión que lo abarca todo y debe formar parte de todos los aspectos de la vida, tanto privados como públicos.
Te puede interesar:

Mundial 2026: qué religión es la que predomina en Argelia

El astro español, de 18 años, provocó consternación en el Spotify Camp Nou al pedir el cambio tras convertir el gol que le dio el triunfo al equipo catalán. El asombro se instaló en el estadio, ya que el delantero pidió el cambio enseguida y ni siquiera festejó el penal convertido.

Embed

Por el contrario, se tiró al suelo y se tocó la parte posterior de la pierna izquierda, en la zona de los isquiotibiales. La escena causó estupor en los hinchas del Barca y en toda España a 50 días del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Sus compañeros lo rodearon y, tras ser examinado por el cuerpo médico catalán, se retiró del campo de juego a los 45' del primer tiempo, reemplazado por el jugador sueco Roony Bardghji.

Minutos antes, otras de las figuras del Barcelona también había sido reemplazado por una lesión: se trata del portugués Joao Cancelo, quien fue sustituido por unas molestias en el cuádriceps de la pierna derecha. En el minuto 39, fue el extremo catalán el que pidió el cambio en el encuentro de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou. También por lesión.

lamine yamal lesion
Lamine Yamal se toca la parte posterior del muslo izquierdo.

Lamine Yamal se toca la parte posterior del muslo izquierdo.

Mirá el resumen de la victoria de Barcelona sobre Celta en el Spotify Camp Nou

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rayid Mahrez, Mohamed Amoura y Hicham Boudaoui, las figuras de Argelia.

Atención, Argentina: las figuras de Austria, Argelia y Jordania de las que deberá tener cuidado en el Mundial 2026

El equipo vasco obtuvo el trofeo por tercera vez en su historia (1987, 2020 y ahora 2026).
play

Atlético de Madrid, sin Copa del Rey: cayó por penales con Real Sociedad

El pelado Almeyda comparó al club español con River Plate en 2011, cuando descendió a la B.

"Doble cara": Matías Almeyda advirtió que fue traicionado por la dirigencia del Sevilla

La Araña festeja con todo el Atleti, tras eliminar al Barca.
play

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez dio el golpe: eliminó a Barcelona y pasó a semifinales

Estevão integra la Selección de Brasil.

Preocupación en Brasil: otra figura se lesionó y está en duda para el Mundial 2026

Franco Colapinto vuelve con la F1 a la Argentina.

Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026: todos los detalles de la Fan Zone

Rating Cero

Gladys La bomba tucumana sería el ingreso que revolucionará la casa.

Gran Hermano: Gladys "La bomba tucumana" entraría a la casa en reemplazo de La Maciel

La modelo habló de todo en una entrevista íntima en el ciclo de Pampita.

María Susini explicó por qué no se divorció de Facundo Arana: "Es un proceso"

Beto Casella se plantó y aseguró que BTV continuará en América pese al rating. 

Beto Casella, autocrítico por el rating de BTV: "Si no hago medio punto más..."

La cantante explicó los motivos de la reprogramación del espectáculo musical.

Nacha Guevara suspendió el debut de su obra de teatro por un problema de salud

Todo cambia: Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años

Franco Colapinto y Maia Reficco

Una foto de Franco Colapinto y Maia Reficco en Zárate volvió a despertar los rumores de romance

últimas noticias

La entidad monetaria no para con su racha compradora.

El Banco Central volvió a comprar dólares, pero la suba de reservas fue acotada

Hace 10 minutos
Gladys La bomba tucumana sería el ingreso que revolucionará la casa.

Gran Hermano: Gladys "La bomba tucumana" entraría a la casa en reemplazo de La Maciel

Hace 16 minutos
Estevão integra la Selección de Brasil.

Preocupación en Brasil: otra figura se lesionó y está en duda para el Mundial 2026

Hace 22 minutos
play
El delantero de 18 años fue reemplazado a los 45 del primer tiempo.

Se lesionó Lamine Yamal y encendió las alarmas en España de cara al Mundial

Hace 59 minutos
La Ciudad avanza con obras para atraer a la F1 y al MotoGP. 

Colapinto recorrió las obras del nuevo Autódromo: "Estamos llevando adelante un sueño"

Hace 1 hora