Se lesionó Lamine Yamal y encendió las alarmas en España: ¿llega al Mundial? A menos de dos meses de la cita mundialista, el astro español sintió una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda y salió reemplazado en el partido entre Barcelona y Celta, por La Liga de España. Por + Seguir en







El delantero de 18 años fue reemplazado a los 45' del primer tiempo.

La estrella de la Selección de España, Lamine Yamal, encendió las alarmas a menos de dos meses de disputarse el Mundial 2026: se retiró lesionado a los 45' del primer tiempo en la victoria del Barcelona por 1-0 sobre Celta de Vigo, por la fecha 33 de La Liga, y crece la incertidumbre por su presencia en la cita mundialista.

El astro español, de 18 años, provocó consternación en el Spotify Camp Nou al pedir el cambio tras convertir el gol que le dio el triunfo al equipo catalán. El asombro se instaló en el estadio, ya que el delantero pidió el cambio enseguida y ni siquiera festejó el penal convertido.

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Porque convirtió un gol en el partido de Barcelona contra Celta y salió lesionadopic.twitter.com/CCtu2V4xd7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 22, 2026 Por el contrario, se tiró al suelo y se tocó la parte posterior de la pierna izquierda, en la zona de los isquiotibiales. La escena causó estupor en los hinchas del Barca y en toda España a 50 días del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Sus compañeros lo rodearon y, tras ser examinado por el cuerpo médico catalán, se retiró del campo de juego a los 45' del primer tiempo, reemplazado por el jugador sueco Roony Bardghji.

Minutos antes, otras de las figuras del Barcelona también había sido reemplazado por una lesión: se trata del portugués Joao Cancelo, quien fue sustituido por unas molestias en el cuádriceps de la pierna derecha. En el minuto 39, fue el extremo catalán el que pidió el cambio en el encuentro de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou. También por lesión.