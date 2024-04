San Expedito: miles de fieles se acercan a celebrar un nuevo aniversario

Juan Carlos, de Pilar, contó a C5N una historia de vida muy particular. "Acá me encontré con mi primer amor, y después de idas y vueltas nos reencontramos acá en San Expedito. Se me fue, pero sigo con la misma fe y devoción. Vengo por el recuerdo de ella", dijo entre lágrimas.

San epedito.PNG

San Expedito: su historia y por qué se conmemora

San Expedito es un santo venerado principalmente en la tradición católica. Según la tradición, fue un soldado romano que vivió en el siglo IV. Se dice que se convirtió al cristianismo y fue martirizado por su fe en la ciudad de Melitene, en la actual Turquía el 19 de abril.

Cada vez más fieles depositan su fe en el, especialmente en tiempos de crisis y situaciones urgentes, ya que se le considera el santo de las causas urgentes. Muchas personas recurren a él en busca de ayuda en situaciones de emergencia o necesidad.

San Expedito: cuál es la oración

Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mí junto a Nuestro Señor Jesucristo, para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y desesperanza.

Mi San Expedito tú que eres el Santo guerrero. Tú que eres el Santo de los afligidos. Tú que eres el Santo de los desesperados. Tú que eres el Santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, otorgándome: fuerza, coraje y serenidad. ¡Atiende mi pedido! (En esta parte se debe realizar el pedido).

Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme, protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia. Devuélveme la Paz y la tranquilidad.

¡Mi San Expedito! Estaré agradecido por el resto de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen Fe. Muchas Gracias.