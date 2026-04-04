Sorpresa en Santa Cruz: captaron a un puma sobre los restos de un barco hundido El avistamiento del felino en la localidad costera de Puerto Santa Cruz llamó la atención de vecinos y turistas en plena Semana Santa. Por + Seguir en







Las imágenes del puma en Santa Cruz rápidamente se viralizaron en las redes. Facebook: Darío Troncoso

Un puma apareció en la costa de la localidad de Puerto Santa Cruz, en el este de la provincia de Santa Cruz, sobre la estructura de un viejo barco semihundido. El hallazgo se convirtió en el centro de atención de los vecinos en plena Semana Santa, que no dudaron en registrar el momento y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El felino fue visto durante la mañana del viernes descansando sobre la estructura de un antiguo naufragio en actitud relajada, en lo que parecía ser un punto elegido para resguardarse del clima y descansar. Luego, el puma fue nadando hasta alcanzar tierra firme para después adentrarse en las calles de la localidad.

puma santa cruz El animal en todo momento se mostró sereno y tranquilo. Facebook: Darío Troncoso Según informó el medio local La Opinión Austral, el animal habría quedado atrapado por la subida de la marea y, tras buscar refugio, luego optó por dirigirse hacia la costa. Lejos de mostrarse esquivo o agresivo, el puma eligió un lugar particular como punto de descanso, donde permaneció en actitud serena, completamente mojado y observando el movimiento del agua, así como la presencia de algunos curiosos a la distancia.

Ante este tipo de avistamientos, las autoridades suelen recomendar evitar acercarse o intentar interactuar con el animal, ya que podría sentirse amenazado y reaccionar de manera defensiva. Mantener distancia, no hacer ruidos bruscos y dar aviso a organismos competentes son algunas de las medidas clave para garantizar la seguridad tanto de las personas como de la fauna.