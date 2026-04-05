Semana Santa cierra con tormentas: alerta amarilla y naranja en 9 provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para este domingo por abundantes precipitaciones, con posible actividad eléctrica y vientos. Cuál es la zona más afectada. Por + Seguir en







Santa Fe, con alerta naranja por tormentas para este domingo. Radio Gol

Semana Santa concluye con una jornada tormentosa en gran parte del país, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja para este domingo en nueve provincias por abundantes precipitaciones, con posible actividad eléctrica y vientos.

El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para el este de Salta, noroeste de Chaco, Santiago del Estero, este de Córdoba, oeste de Corrientes, norte y sur de Santa Fe, este y sur de Entre Ríos, noroeste de La Pampa y noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La situación escala a naranja en el centro de Santa Fe y oeste de Entre Ríos, donde se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

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Luego, a partir del miércoles, las precipitaciones terminan pero continúa el clima más frío que la semana pasada.

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