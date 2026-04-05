5 de abril de 2026 Inicio
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Semana Santa cierra con tormentas: alerta amarilla y naranja en 9 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para este domingo por abundantes precipitaciones, con posible actividad eléctrica y vientos. Cuál es la zona más afectada.

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Santa Fe

Santa Fe, con alerta naranja por tormentas para este domingo.

Radio Gol

Semana Santa concluye con una jornada tormentosa en gran parte del país, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja para este domingo en nueve provincias por abundantes precipitaciones, con posible actividad eléctrica y vientos.

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para el este de Salta, noroeste de Chaco, Santiago del Estero, este de Córdoba, oeste de Corrientes, norte y sur de Santa Fe, este y sur de Entre Ríos, noroeste de La Pampa y noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La situación escala a naranja en el centro de Santa Fe y oeste de Entre Ríos, donde se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

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Nueve provincias bajo alerta meteorológico.

Nueve provincias bajo alerta meteorológico.

Sin alertas: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra Semana Santa con una jornada fresca, otoñal, con temperaturas entre 12° y 21° y cielo que se irá cubriendo con el correr del día, de cara a las lluvias de lunes y martes, que además vendrán con fuertes vientos y ráfagas de más de 50 kilómetros por hora.

Luego, a partir del miércoles, las precipitaciones terminan pero continúa el clima más frío que la semana pasada.

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Lo que se viene para la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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