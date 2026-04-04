Cortes de luz en el AMBA: hubo casi 30 mil usuarios sin suministro eléctrico por las tormentas
Entre las zonas más afectadas se encuentran Ingeniero Maschwitz, Escobar, Rincón de Milberg, General Pacheco y Florencio Varela. El pico de interrupciones fue alrededor de las 3 de la mañana, cuando hubo más de 30.000 damnificados.
Las intensas lluvias comenzaron durante la noche y estuvieron acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo y precipitaciones que superaron los 80 milímetros en algunos sectores. El fenómeno provocó importantes daños materiales, entre ellos voladuras de techos, caída de árboles y anegamientos en distintas zonas del conurbano.
De acuerdo con el último reporte del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) a las 21:30 más de 3.000 usuarios continuaban sin luz. De ese total, más de 2.300 corresponden a clientes de Edenor, mientras que otros 670 pertenecen a Edesur.
El pico máximo de afectados se registró durante la madrugada, cerca de las 3, cuando el número de usuarios sin servicio alcanzó aproximadamente los 30.000. En ese momento, unos 18.000 correspondían a Edenor y cerca de 12.000 a Edesur.
Con el correr de las horas, el servicio comenzó a reestablecerse en algunas zonas, por lo que pasadas las 10 de la mañana ya la cifra había descendido a los 15.000 afectados. Alrededor del mediodía los números continuaron bajando, apenas por encima de los 10.000.
Entre las localidades más perjudicadas por los cortes y los daños derivados del temporal se encuentran General Pacheco, Escobar, Rincón de Milberg, Ezeiza, Marcos Paz y General Rodríguez, donde el impacto del fenómeno meteorológico fue más intenso.