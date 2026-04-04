Cortes de luz en el AMBA: hubo casi 30 mil usuarios sin suministro eléctrico por las tormentas Entre las zonas más afectadas se encuentran Ingeniero Maschwitz, Escobar, Rincón de Milberg, General Pacheco y Florencio Varela. El pico de interrupciones fue alrededor de las 3 de la mañana, cuando hubo más de 30.000 damnificados. Por + Seguir en







El pico de corte fue alrededor de las 3 de la mañana. @Fran_Villafanez

El fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del viernes continúa generando consecuencias y, a varias horas del fenómeno, más de 3.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico. En el momento de mayor impacto, el pico fue de 30.000 afectados.

Las intensas lluvias comenzaron durante la noche y estuvieron acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo y precipitaciones que superaron los 80 milímetros en algunos sectores. El fenómeno provocó importantes daños materiales, entre ellos voladuras de techos, caída de árboles y anegamientos en distintas zonas del conurbano.

De acuerdo con el último reporte del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) a las 21:30 más de 3.000 usuarios continuaban sin luz. De ese total, más de 2.300 corresponden a clientes de Edenor, mientras que otros 670 pertenecen a Edesur.

mapa cortes 4-4 El pico máximo de afectados se registró durante la madrugada, cerca de las 3, cuando el número de usuarios sin servicio alcanzó aproximadamente los 30.000. En ese momento, unos 18.000 correspondían a Edenor y cerca de 12.000 a Edesur.

Con el correr de las horas, el servicio comenzó a reestablecerse en algunas zonas, por lo que pasadas las 10 de la mañana ya la cifra había descendido a los 15.000 afectados. Alrededor del mediodía los números continuaron bajando, apenas por encima de los 10.000.

Entre las localidades más perjudicadas por los cortes y los daños derivados del temporal se encuentran General Pacheco, Escobar, Rincón de Milberg, Ezeiza, Marcos Paz y General Rodríguez, donde el impacto del fenómeno meteorológico fue más intenso.