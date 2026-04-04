La librería de barrio que funciona como una trinchera cultural y organiza la Feria del Libro de Haedo

Ubicada a pocos metros de la estación de tren, Yatay Libros es un lugar de encuentro para los vecinos. Además de ofrecer literatura clásica y contemporánea, se desarrollan talleres, lecturas comunitarias, presentaciones, recitales, festivales, acciones solidarias y movidas como la Feria, que el próximo domingo 12 de abril tendrá su sexta edición.

La Feria del Libro de Haedo, organizada por la librería Yatay, tendrá su sexta edición el domingo 12 de abril.

Yatay Libros nació en octubre de 2011 por iniciativa de Héctor Cecilio García Arce , un vecino de Haedo que, luego de haber trabajado durante más de diez años en una librería de la calle Corrientes, por la zona donde están los teatros, un día se hartó de viajar en el tren Sarmiento, renunció y decidió apostar por su propio sueño en el barrio que lo vio nacer .

Sin perder tiempo, Titor –así lo llaman todos- alquiló un local a media cuadra de la estación, consiguió unos tablones con caballetes, acomodó los libros y arrancó con su nuevo proyecto.

Agitador cultural por naturaleza, desde el día uno se propuso hacer de la librería un lugar de encuentro para los vecinos . Además de ofrecer literatura clásica y contemporánea, libros nuevos y usados, revistas, material especializado y vinilos de colección, Yatay funciona como un espacio activo donde se desarrollan talleres, lecturas comunitarias, presentaciones de libros, recitales, festivales y hasta sesiones acústicas al estilo Tiny Desk , que luego son publicadas en el canal de YouTube de la librería.

Es habitual pasar por la vereda del local y encontrarse con alguien que está cocinando algo al disco, un par de clientes/amigos tocando el piano, otros jugando al Arcade, recitando poesía o simplemente disfrutando del sonido analógico de los vinilos. Un auténtico club social. Una verdadera trinchera cultural.

Desde hace varios años, la librería realiza acciones solidarias junto a instituciones y organizaciones de la zona, siempre con un espíritu independiente y autogestivo. De esa manera fue consolidándose como un actor cultural y social en el barrio. Una de las movidas más importantes es la Feria del Libro de Haedo , que el próximo domingo 12 de abril tendrá su 6° edición .

Feria del Libro de Haedo

“Yatay Libros cumple un rol clave desde la gestión cultural y social, del barrio y para el barrio. Nos interesa promover el acceso a la cultura desde una lógica inclusiva, fomentando el encuentro entre vecinos, en un entorno cuidado y participativo”, cuenta Héctor a C5N.com.

“Eventos como la Feria del Libro de Haedo reflejan esta misión: activar el espacio público, fortalecer la identidad barrial y crear un circuito cultural vivo, donde la cultura no sea un lujo sino una experiencia compartida”, agregó el creador del evento.

Héctor García Arce Yatay Libros Héctor García Arce, fundador de Yatay Libros.

Feria del Libro de Haedo: cuándo será y qué actividades habrá

La sexta edición de la Feria del Libro de Haedo se realizará el domingo 12 de abril de 15 a 22, sobre las calles Perito Moreno y Remedios de Escalada de San Martín, a pasitos de la estación de tren, con acceso libre y gratuito.

Habrá un total de 110 puestos, organizados en tres grandes sectores. Por un lado, la Feria del libro, en la que editoriales y autores independientes expondrán lo suyo. Por otro, la Feria cultural, con emprendedores y artesanos, y un Espacio institucional, destinado a bibliotecas, espacios culturales y organizaciones.

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Además, habrá un escenario central donde se desarrollarán distintas actividades en vivo, incluyendo música, lecturas y otras propuestas artísticas. Dentro de las actividades habrá simultáneas de ajedrez, radio abierta en vivo y espacio para infancias.

“Es una jornada en la que se genera trabajo para los locales de la zona, los feriantes y artistas que participan del evento, además de las quince personas que trabajamos de manera cooperativa para llevarlo adelante”, explica Héctor sobre la Feria, que ya es un clásico en la zona Oeste.