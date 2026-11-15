Tragedia y conmoción: murió una querida actriz e influencer a los 25 años La noticia se conoció en su perfil de redes sociales. "Gracias por recordarnos lo esencial y por dejar tanto amor en este mundo", escribió su familia. Por Agregar C5N en









La joven luchó hasta el final por su vida. Imagen generada con IA.

La influencer Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como Cata Amatista, murió a los 25 años en Colombia tras luchar durante tres años contra un cáncer cerebral. La joven utilizó las redes sociales para retratar el día a día de su enfermedad y el duro proceso que atravesó.

Su batalla médica se inició en marzo de 2023, cuando los dolores de cabeza no la dejaban en paz. Por recomendación de su madre acudió a una consulta neurológica, donde finalmente le detectaron una masa de cuatro centímetros y, tras una primera cirugía, los estudios confirmaron que padecía un meduloblastoma cerebeloso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de cata (@cataamatista) Durante tres años, la creadora de contenido atravesó un exigente y desgastante tratamiento que incluyó 38 ciclos de quimioterapia y 60 sesiones de radioterapia. En marzo de 2025, los especialistas le diagnosticaron metástasis en la columna vertebral, pero pese al avance del cuadro y las complicaciones de salud, nunca dejó de compartir su testimonio y cercanía con los miles de seguidores que acompañaron su carrera.

Quién era Cata Fernández, la influencer colombiana que murió a causa de un cáncer cerebral Nacida el 10 de septiembre de 2001 en Popayán, Fernández Gómez comenzó su camino en las plataformas digitales a los 15 años, espacio donde mostró ser no solo buena en la actuación, sino también en el canto, la danza y la pintura.

Paralelamente, se formó de manera profesional en la academia Estudio de Actores de Cali, donde logró prepararse para alcanzar su pico de fama al tener el rol en la adaptación del musical Hamilton. Además de su faceta artística, incursionó como emprendedora con la creación de su propia marca de café.